Herzogin Meghans Marke droht Fünf-Millionen-Dollar-Verlust

Herzogin Meghan (44) steht mit ihrer Lifestylemarke As Ever offenbar vor einem teuren Problem. Wie Daily Mail berichtet, droht der Ehefrau von Prinz Harry (41) ein Verlust von bis zu 5 Millionen Dollar, umgerechnet rund 4,3 Millionen Euro, wenn sie ihre gelagerten Produkte nicht rechtzeitig verkauft. Demnach sollen sich Tausende Gläser Marmelade, Tee und Blütenstreusel im Lager befinden, die bis zum Ende des kommenden Sommers abgesetzt werden müssen, bevor sie nicht mehr verkauft werden dürfen. Besonders brisant: Zuletzt soll die Website der Marke deutlich weniger Besucher verzeichnet haben, wodurch der Abverkauf zusätzlich erschwert werden könnte.

Auslöser der heiklen Lage ist offenbar eine sehr schnelle Expansion ihres jungen Unternehmens. Nachdem As Ever im April 2025 gestartet war, waren die ersten Kollektionen aus Marmeladen, Tees, Crêpe- und Keks-Mischungen sowie Blütenstreuseln innerhalb weniger Minuten ausverkauft. Meghan ließ daraufhin nach eigener Aussage die Produktionsmenge für einen späteren Restock verzehnfachen. Kurz darauf kamen weitere Produkte wie ein Roséwein hinzu, die ebenfalls rasch ausverkauft gewesen sein sollen. Daraufhin erweiterte Meghan das Geschäft erneut. Im Januar brachte dann ein Website-Fehler ans Licht, dass zu diesem Zeitpunkt noch rund 650.190 unverkaufte Einheiten im System standen. Eine namentlich nicht näher genannte Quelle berichtete zudem gegenüber Page Six, Meghan habe so viel Marmelade übrig gehabt, dass sie diese teilweise an Netflix-Mitarbeiter verschenkt habe.

Zusätzlich erschweren offenbar sinkende Besucherzahlen im Onlineshop die Situation, wie Newsweek berichtet. Dabei beruft sich das Magazin auf Daten von Similarweb. Dem Bericht zufolge fielen die US-Besuche von rund 180.000 im Dezember auf nur noch 89.000 im Januar. In den Monaten danach erholten sich die Werte nur leicht und sanken im April erneut. Marktbeobachter führen die fallenden Besucherzahlen auf Meghans gesunkene Popularität in den USA zurück. Bislang handelt es sich hierbei jedoch um reine Spekulationen. Offizielle Verkaufszahlen zu As Ever liegen nicht vor. Ein Sprecher der Herzogin reagierte laut Page Six nicht auf Anfragen zu den jüngsten Berichten.

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Getty Images Herzogin Meghan bei einem Termin in Sydney

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Getty Images Meghan, Duchess of Sussex, beim Modellbau-Workshop im Australian National Veterans Arts Museum in Melbourne

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Getty Images Herzogin Meghan bei ihrer Rede in Genf

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