"Forsthaus Rampensau"-Jazz Gitti kämpft gegen Hautkrebs

Jazz Gitti (80) hat eine ernste Diagnose erhalten: Bei der 80-jährigen österreichischen Kultfigur wurde ein Merkelzellkarzinom – eine besonders bösartige Form von Hautkrebs – festgestellt. In einem Interview mit Krone sprach die Entertainerin offen darüber, wie sie mit der Schockdiagnose umgeht. Entdeckt worden war die Erkrankung an ihrem Ellenbogen, wo sich zunächst ein kleiner, gerstenkornartiger Fremdkörper gebildet hatte. Typisch für die Vollblut-Entertainerin: Sie zögerte nicht lange und ging sofort zum Arzt.

Dass sie so schnell reagierte, könnte ihr das Leben gerettet haben. Ihr Mann und Manager Roman Bogner erklärte der Krone: "Diese Art des Krebses ist richtig bösartig und zu 80 Prozent letal, wenn man es nicht rechtzeitig erkennt." Und weiter: "Einen Monat später, haben die Ärzte gesagt, und es hätte alles ganz anders ausgesehen." Bereits operiert, wartet die Volksschauspielerin nun auf das Abheilen der Wunde – eine weitere Operation steht noch aus. Danach, in etwa sechs Wochen, soll die Bestrahlung beginnen können. Trotz allem plant die Künstlerin, weiterhin auf der Bühne zu stehen – nur auf anstrengende Termine werde sie zunächst verzichten. Ihr Appell an alle: "Geht zu Vorsorgeuntersuchungen. Und wenn euch etwas an eurem Körper auf einmal verändert oder komisch vorkommt, dann geht's bitte zum Arzt. Weil hätte ich gewartet, wäre alles anders."

Jazz Gitti, bürgerlicher Name Martha Butbul, ist seit Jahrzehnten eine feste Größe im österreichischen Showbusiness. Bekannt wurde sie einem jüngeren Publikum zuletzt durch ihre Teilnahme an der österreichischen Ausgabe der Realityshow Forsthaus Rampensau. Trotz der besorgniserregenden Diagnose nahm sie die Nachricht laut Roman beinahe zu gelassen auf – ganz so, wie es zu ihr passe. "Das ist so ihre Art, sie hat es fast schon zu 'locker' genommen, haben ihr auch die Ärzte gesagt", so Roman gegenüber der Krone. Gemeinsam mit ihrem Mann ist die Wienerin auch in den sozialen Medien aktiv und erreicht dort knapp 60.000 Follower.

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Imago Jazz Gitti bei der Eröffnung der Wiener Wiesn 2016 auf der Kaiserwiese

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Imago Jazz Gitti im Januar 2026 bei der Dschungelparty von Julian F.M. Stoeckel im JW Marriott Berlin

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Imago Jazz Gitti während eines TV-Auftritts in Deutschland, 1991