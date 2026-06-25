Schauspielerin Justene Alpert musste Schwangerschaft beenden

Justene Alpert teilt eine erschütternde Nachricht mit der Öffentlichkeit: Sie und ihr Ehemann Mason Trueblood mussten ihre Schwangerschaft abbrechen. Auf Instagram schildert die Schauspielerin, bekannt aus "9-1-1" und "God's Country Song", die dramatischen Ereignisse rund um die schwere Entscheidung. Im Dezember hatten die beiden gerade begonnen, Freunde und Familie über die Schwangerschaft zu informieren, als ein Anruf ihres Hausarztes alles veränderte. Die Ärzte hatten bei dem ungeborenen Kind eine seltene genetische Erkrankung festgestellt und rieten dringend dazu, die Schwangerschaft schnellstmöglich zu beenden – sowohl das Leben von Justene als auch das des Kindes waren in Gefahr. "Ich musste sofort zu einem Spezialisten für Genetik gebracht werden, um die schlimmste Befürchtung zu bestätigen: Er würde die Schwangerschaft nicht überleben. Diese Nachricht ist schwer zu verarbeiten, weil ich sein kleines Herz auf dem Bildschirm schlagen sah", schreibt sie.

Einige Wochen nach dem Anruf folgte der Eingriff. Danach blieben bei Justene und Mason tiefe Gefühle von Scham und Schuld zurück. In ihrem Beitrag bedankt sich die TV-Bekanntheit bei ihrem Mann, der ihr in dieser Zeit Halt gegeben habe: "Mein Mann Mason war wirklich ein Mann wie kein anderer. Ich hätte nie gedacht, dass ich in dieser Situation so etwas empfinden würde, aber ich habe mich in diesen Momenten noch mehr in ihn verliebt." Sie betont zudem, dass sie lange gezögert habe, so offen darüber zu sprechen, sich letztlich aber bewusst dafür entschieden habe, ihre Erfahrung öffentlich zu teilen, um anderen Betroffenen Mut zu machen. "Ich teile das für die Frau, die vielleicht in der Situation ist, in der ich vor nicht allzu langer Zeit war. Diejenige, deren Herz gerade gebrochen wurde. Die verzweifelt nach einem Grund sucht", erklärt sie.

Am Ende ihres Posts richtet Justene besonders emotionale Worte an ihren verstorbenen Sohn, den sie Mads Mason Trueblood nennt. "Danke, dass du mich zur Mutter gemacht hast. Du hast mir die Kraft gegeben, die ich brauchte, um an mich selbst zu glauben. Ich war bereit für dich – bereit, dir eine Welt zu zeigen, dich zu beschützen, dich zu lieben", schreibt sie und fügt hinzu: "Ich habe dich damals geliebt, ich liebe dich jetzt und ich werde dich für immer lieben." Die Schauspielerin gibt damit einen selten intimen Einblick in ihr sonst eher zurückhaltend gezeigtes Privatleben. Justene und Mason sind seit einigen Jahren ein Paar und zeigen sich in den sozialen Medien meist unbeschwert. Der bewegende Post markiert nun einen nachdenklichen Moment, in dem das Paar viel Rückhalt aus seinem Umfeld erfährt und diesen auch weitergeben möchte.

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Getty Images Justene Alpert bei der Premiere von "God's Country Song" im Franklin Theatre, Franklin, Tennessee, am 13. Juni 2023

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Instagram / justenealpert Justene Alpert und ihr Mann Mason Trueblood

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Getty Images Mason Trueblood und Justene Alpert bei der StyleWeekOC im Fashion Island, Newport Beach, am 16. September 2022