Katie Price nennt die Ehe mit Lee Andrews "völlig verkorkst"

Katie Price (48) sorgt einmal mehr für Wirbel in ihrem Liebesleben: Die Realitydarstellerin hat jetzt offen über ihre Ehe mit Lee Andrews gesprochen – und findet dabei deutliche Worte. Die britische Realitydarstellerin und Unternehmerin bezeichnete ihre Ehe mit Lee laut Daily Mail als "völlig verkorkst" und "total durcheinander". Gleichzeitig macht sie aber klar, dass sie trotz aller Höhen und Tiefen an ihrer Liebe festhält. Denn mit Lee sei sie wieder vereint, nachdem es zuvor heftig gekriselt hatte.

Spannend: Neben ihrer harten Einschätzung findet Katie auch ungewohnt romantische Töne. Laut Daily Mail schwärmt sie davon, Lee sei ihr "perfektes Gegenstück" und "der beste Ehemann der Welt". Damit macht die Influencerin deutlich, dass ihre Ehe zwar alles andere als einfach läuft, sie Lee aber dennoch als den Richtigen an ihrer Seite sieht. Die beiden hatten in den vergangenen Monaten immer wieder für Schlagzeilen gesorgt, weil es zwischenzeitlich nach einem endgültigen Aus ausgesehen hatte. Nun scheint das Paar einen neuen Anlauf zu wagen und arbeitet offenbar daran, den gemeinsamen Alltag wieder in den Griff zu bekommen.

Katie Price, die ursprünglich als Model unter dem Namen Jordan bekannt wurde, blickt auf eine bewegte Vergangenheit in Sachen Liebe zurück. Die Mutter von fünf Kindern war bereits mehrfach verheiratet – unter anderem mit dem Sänger Peter Andre (53) und dem Stripper Alex Reid (50). Ihre Beziehungen wurden dabei stets intensiv von der Öffentlichkeit verfolgt, nicht zuletzt, weil Katie selbst ihr Privatleben regelmäßig in verschiedenen TV-Formaten und auf Social Media mit ihren Fans geteilt hat. Gerade diese direkte Art sorgt regelmäßig dafür, dass Entwicklungen in ihrem Alltag und besonders in ihren Beziehungen großes Interesse auslösen.

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Instagram / wesleeeandrews Katie Price und Lee Andrews, Juni 2026

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Getty Images Katie Price bei den Sky Women in Film and TV Awards 2023 im London Hilton Park Lane

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Instagram / wesleeeandrews Lee Andrews, Ehemann von Katie Price