Versöhnung nach Drama: Katie Price und Lee tanzen im Auto

Katie Price (48) und ihr Ehemann Lee Andrews scheinen nach seinem Gefängnisaufenthalt wieder zueinandergefunden zu haben. Ein Video, das sich derzeit rasant in den sozialen Netzwerken verbreitet, zeigt das Paar gemeinsam in einem Auto – tanzend, lachend und voller guter Laune. Die beiden wippen im Takt, grooven miteinander und filmen sich dabei selbst, wie Fotos, die der Daily Mail vorliegen, zeigen. Von Krisenstimmung ist in dem Clip absolut nichts zu spüren. Die Aufnahmen lösten unter Fans und Followern sofort rege Diskussionen über die überraschende Annäherung aus.

Besonders auffällig: Katie stellt ihrem Mann offenbar derzeit keine Fragen zu seiner Zeit hinter Gittern. Obwohl Lees Gefängnisaufenthalt im Al Awir Central Prison in Dubai rund einen Monat gedauert hatte und viele Fragen offengeblieben sind, scheint das Paar die Vergangenheit vorerst ruhen zu lassen. Stattdessen genießen die beiden ihre Wiedervereinigung sichtlich und präsentieren sich der Öffentlichkeit in ausgelassener Stimmung.

Lee hatte sich bereits in den vergangenen Tagen mit einer romantischen Geste zurückgemeldet: Auf Instagram postete er ein Video eines Paares, das Hand in Hand in den Sonnenuntergang geht, und richtete dabei liebevolle Worte an seine Frau. Für Katie, die fünf Kinder hat und als Realitystar, Model und Unternehmerin bekannt ist, sind turbulente Beziehungskapitel nichts Unbekanntes. Ihre Liebesgeschichten und persönlichen Dramen haben die britische Öffentlichkeit über die Jahre hinweg immer wieder beschäftigt.

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Instagram / katieprice Lee Andrews und Katie Price im März 2026

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Instagram / wesleeeandrews Lee Andrews und Katie Price, Juni 2026

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Instagram / wesleeeandrews Katie Price mit ihrem Ehemann Lee, Februar 2026