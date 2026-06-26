Vermisst oder gestohlen? Katie Price sucht nach ihren Katzen

Katie Price (48) erlebt aktuell einen erneuten Katzenschock: Die Reality-TV-Bekanntheit hat auf Instagram gemeldet, dass gleich zwei ihrer Sphynx-Katzen verschwunden sind. In ihren Stories teilte Katie Fotos von Eilleen und Doris und schrieb dazu, die Tiere seien "vermisst oder gestohlen". Sie sei am Mittwoch nach Dubai geflogen, die Katzen seien am Abend davor noch zu Hause gewesen. Weil sie nach eigenen Angaben in einem privaten, abgeschirmten Gebiet in West Sussex lebt, vermutet sie, dass jemand die beiden Stubentiger mitgenommen hat. Ihre Follower ruft sie nun eindringlich dazu auf, bei der Suche zu helfen.

In einem weiteren Post präzisiert die fünffache Mutter, was im Ernstfall zu tun ist: Wer Eilleen oder Doris findet, solle sie zu Arun Vets in Storrington in West Sussex bringen, schrieb Katie auf Instagram. "Meine Katzen verschwinden nicht einfach", betonte der Realitystar. Besonders bitter: Die Nachricht kommt nur kurz nach einem weiteren traurigen Verlust im Tierhaushalt der TV-Bekanntheit. Ihr Ehemann Lee Andrews hatte vor Kurzem in einem "Cameo"-Video erzählt, dass eine von Katies Katzen gestorben sei. "Sie hat tatsächlich fünf Sphynx-Katzen. Eine ist gerade gestorben." Später korrigierte er sich und erklärte, es seien sogar acht gewesen, nun aber nur noch sieben. Katie selbst machte in ihrer aktuellen Suchmeldung deutlich, wie sehr sie an Eilleen und Doris hängt. "Wer auch immer sie hat, bringt sie zurück, sie sind meine Babys", schrieb sie in ihrer Story.

Katies Umgang mit Haustieren steht seit Jahren immer wieder im Fokus der Öffentlichkeit. Tierschutzorganisationen hatten sie nach mehreren Todesfällen von Hunden, einem Pferd und sogar einem Chamäleon wiederholt kritisiert, einige forderten sogar ein Tierhaltungsverbot. Die Tierschutzorganisation PETA schrieb ihr einen offenen Brief und bot ihr umgerechnet 5.800 Euro, wenn sie dauerhaft auf neue Haustiere verzichte. Katie wehrte sich gegen diese Vorwürfe. Im Gespräch mit The Sun sagte sie bereits früher: "Wenn Leute sagen, ich sollte keine Tiere haben, dann waren es Umstände, die außerhalb meiner Kontrolle lagen. Es liegt nicht daran, dass ich mich nicht kümmere. Ich liebe Tiere, ich liebe es zu umsorgen." Gegenüber der Daily Mail ließ sie zudem ausrichten, sie habe PETA mehrmals zu einem persönlichen Gespräch eingeladen, anstatt den Streit öffentlich auszutragen.

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Getty Images Katie Price bei den Sky Women in Film and TV Awards 2023 im London Hilton Park Lane

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Instagram / katieprice Katie Price vermisst ihre Katze Eilleen

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Instagram / wesleeeandrews Lee Andrews und Katie Price, Juni 2026