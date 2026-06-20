Nach Gefängnisdrama: Lee macht Katie Price Liebeserklärung

Nachdem Lee Andrews rund einen Monat im Al Awir Central Prison in Dubai inhaftiert war, folgte auf die dramatischen Wochen nun eine romantische Geste: Der Ehemann von Katie Price (48) hat seiner Frau auf Instagram eine öffentliche Liebeserklärung gemacht. In seiner Story teilte er ein romantisches Video eines Paares, das Hand in Hand in den Sonnenuntergang geht. Zum ursprünglichen Zitat des Beitrags – "Ok, ich habe gelogen. Meine erste echte Liebe findet gerade jetzt statt. Und ja, es fühlt sich seltsam an, dass ich irgendetwas anderes jemals Liebe nannte" – fügte Lee hinzu: "Es warst immer du, Katie."

Die Liebeserklärung kommt inmitten einer turbulenten Zeit für das Paar. Lees Ex-Partnerinnen Alana Percival und Dina erhoben während seiner Inhaftierung finanzielle Vorwürfe gegen ihn, die er entschieden bestreitet. In einem Video wehrte er sich gegen die Anschuldigungen und betonte, es gebe "nicht einen einzigen Beweis", dass er eine Hypothek auf den Namen einer anderen Person aufgenommen habe. Auch Katie bleibt trotz allem an seiner Seite – machte gegenüber The Sun jedoch deutlich: "Ich brauche Antworten, und wenn mir die Antworten nicht gefallen, bin ich weg." Ihren Rückhalt für ihren Mann demonstrierte sie zugleich mit einem neuen Ring, den Lee ihr schenkte, und schrieb dazu auf Social Media: "Mr. und Mrs. Liebe meinen neuen Ring."

Katie war unmittelbar nach Lees Entlassung nach Dubai geflogen, um bei ihm zu sein. Lee selbst hatte sich nach seiner Freilassung bei ihr bedankt und erklärt, dass er ohne ihre Hilfe womöglich noch immer im Gefängnis sitzen würde. "Ich danke Katie dafür, dass sie so viel Lärm gemacht hat, dass die VAE tatsächlich zugehört und mich gehen lassen haben", ließ er seine Follower wissen. Dass die Realitystar ihren Mann trotz aller Kritik unterstützt hat, hatte sie bereits mit ihrer Reise nach Dubai unter Beweis gestellt – wo die beiden nach seinem Gefängnisaufenthalt zunächst gemeinsam Zeit verbrachten.

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Instagram / wesleeeandrews Lee Andrews, Ehemann von Katie Price

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Instagram / katieprice Lee Andrews und Katie Price im März 2026

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Instagram / wesleeeandrews Katie Price und Lee Andrews, Januar 2026