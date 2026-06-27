Katie Price enthüllt Gareth Gates Ghosting nach ihrer Affäre

Jahrzehntelang wusste Katie Price (48) nicht, warum Gareth Gates (41) plötzlich den Kontakt zu ihr abgebrochen hatte. Jetzt hat die britische Realitystar-Ikone bei der Präsentation ihrer neuen Sky-Dokumentation "Katie Price: Nothing to Hide" enthüllt, was damals wirklich zwischen ihr und dem Sänger passiert ist. Laut The Daily Mail war Katie zu diesem Zeitpunkt 21 Jahre alt und im sechsten Monat mit Sohn Harvey schwanger, als sie und Gareth Gates eine kurze Romanze hatten. Der Popstar war damals gerade einmal 17 Jahre jung.

Der Grund für das abrupte Ende ihrer Affäre? Gareth war offenbar überzeugt davon, dass Katie ihre Beziehung an die Presse verkauft hatte – was sie vehement bestreitet. Erst 25 Jahre später kam es zur Aufklärung. "Stell dir vor, du triffst jemanden vor 25 Jahren, und dann ghostet er dich irgendwie. Du weißt nicht warum, und dann kommen 25 Jahre später die Antworten", erklärte Katie bei der Veranstaltung. Die Reaktion des Sängers auf ihre Unschuld beschrieb sie so: "Der Schock in seinem Gesicht und der Schock in meinem – alle sagten: 'Du und Gareth, das war der, der entkommen ist!'" Bereits im Jahr 2024 hatte Katie im Podcast "Anything Goes with James English" über die Affäre gesprochen und dabei keine Details ausgelassen: "Ich habe ihm die Jungfräulichkeit genommen, als ich im sechsten Monat schwanger war."

In Katies Dokumentation kommt auch Gareth selbst zu Wort und schildert seine Sicht der Dinge. Dass er die Beziehung damals zunächst öffentlich abstritt, hatte er bereits 2014 in der ITV-Realitysendung "The Big Reunion" zugegeben: "Wir sahen uns drei oder vier Monate lang, und es hat Spaß gemacht. Sie ist ein wirklich tolles, tolles Mädchen", sagte er damals. Den Grund für sein damaliges Schweigen erklärte er ebenfalls: "Ich habe die ganze Sache abgestritten, weil ich 17 war und nicht wollte, dass meine Familie von meinem Liebesleben erfährt." "Katie Price: Nothing to Hide" erscheint am 8. Juli.

Anzeige Anzeige

Getty Images Katie Price bei der White Fox Party in London, 19. September 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Gareth Gates performt bei der Durham Pride 2026 in Durham, England

Anzeige Anzeige

Getty Images Katie Price bei den Sky Women in Film and TV Awards 2023 im London Hilton Park Lane