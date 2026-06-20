Im Juli: Eine neue Doku zeigt Katie Price so privat wie nie

Fans von Katie Price (48) dürfen sich freuen: Sky und NOW bringen eine neue vierteilige Dokumentationsreihe über die britische Ikone an den Start. Unter dem Titel "Katie Price: Nothing to Hide" blickt die Serie ab dem 8. Juli auf drei Jahrzehnte ihres turbulenten Lebens zurück. Regie führte der mehrfach ausgezeichnete Dokumentarfilmer Paddy Wivell, und alle vier Folgen erscheinen auf beiden Plattformen gleichzeitig. Die Produktion verspricht laut Quotenmeter einen unverstellten Einblick in das Leben der Medienpersönlichkeit – von ihrem Aufstieg als Glamourmodel bis zu ihren persönlichsten Momenten.

Die Doku-Reihe, produziert von Mindhouse, deckt dabei eine breite Palette an Themen ab: Katies Ehen, ihre Rolle als Mutter, lukrative Werbeverträge, aber auch öffentliche Skandale, Schönheitsoperationen und finanzielle Krisen kommen zur Sprache. Neben bislang unveröffentlichten Aufnahmen und umfangreichem Archivmaterial stehen neue Interviews im Mittelpunkt. Zu den Mitwirkenden zählen ihre Kinder Junior (21) und Princess Andre (18), Schwester Sophie Price, Mutter Amy Price, Ex-Ehemann Alex Reid (50) sowie Sänger Gareth Gates (41). Auch Promifreundinnen wie Kerry Katona (45) und Michelle Heaton sind mit dabei.

Katie Price gehört seit rund 30 Jahren zu den meistfotografierten Persönlichkeiten Großbritanniens. Bekannt wurde sie Mitte der 1990er-Jahre unter dem Modelnamen "Jordan" und entwickelte sich schnell von einem Glamourmodel zu einer der umstrittensten und gleichzeitig gefragtesten Medienfiguren des Landes. Im Laufe der Jahre war sie Hauptfigur in zahlreichen Realityshows und stand regelmäßig in den Schlagzeilen der Boulevardpresse. Als Mutter von fünf Kindern hat sie immer wieder auch ihre familiäre Seite öffentlich gemacht. Mit "Katie Price: Nothing to Hide" soll nun ein differenzierteres Bild von ihr entstehen – jenseits der oft kontroversen Berichterstattung.

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Imago Katie Price, britische Reality-TV-Bekanntheit

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Imago Katie Price bei der Premiere von "The Lion King 3D" in London, 25. September 2011

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Imago Katie Price beim Launch ihres OnlyFans-Kanals in London