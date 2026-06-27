Nanu: Prinz George ist schon fast so groß wie Mama Kate

Ein neues Reel auf Instagram lässt Royals-Fans staunen: Prinz George (12) steht darauf fast Schulter an Schulter mit seiner Mutter Prinzessin Kate (44) – und der Größenunterschied zwischen den beiden ist kaum noch zu erkennen. Der Zwölfjährige scheint rasant in die Höhe zu schießen, denn Kate misst immerhin 1,75 Meter. Anlass für den gemeinsamen Auftritt war der National Armed Forces Day, bei dem Mutter und Sohn gemeinsam einen RAF-Stützpunkt besuchten und sich dort alles zeigen ließen. Das Bild des Duos wurde auf dem offiziellen Instagram-Account des Prinzen und der Prinzessin von Wales veröffentlicht.

Auf dem Foto fällt nicht nur der bemerkenswerte Größenvergleich auf, sondern auch die stilvollen Outfits der beiden. George trug einen dunkelblauen Anzug, ein hellblaues Hemd und dunkelbraune Loafer. Kate setzte auf einen Tweed-Blazer der Marke Max Mara, ein schlichtes Top, eine schmale Hose sowie flache Schuhe der Marke Pretty Ballerinas. Auch in den Kommentaren unter dem Beitrag lassen die Fans ihrer Begeisterung freien Lauf. "Prinz George wird zu einem jungen Mann", schwärmt ein User. Ein anderer fragt erstaunt: "Entschuldigung, aber wann wurde Prinz George denn so erwachsen?" Und wieder andere begeistern sich für den Mutter-Sohn-Moment: "Ich liebe dieses Video! So schön, sie zusammen zu sehen."

Ob George einmal genauso groß wird wie sein Vater Prinz William (44), bleibt abzuwarten. William misst stolze 1,91 Meter. George wurde am 22. Juli 2013 als erstes Kind von William und Kate geboren und feiert in wenigen Wochen bereits seinen 13. Geburtstag. Der Thronfolger hat zwei jüngere Geschwister: Prinzessin Charlotte (11) und Prinz Louis (8).

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Getty Images Prinz William und Prinzessin Kate mit ihren Kindern beim Oster-Gottesdienst in der St George’s Chapel in Windsor, April 2026

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Instagram / princeandprincessofwales Prinz William und Prinzessin Kate mit ihren Kindern Charlotte, Louis und George auf ihrer Weihnachtskarte 2025

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Getty Images Prinz George bei der Horse Guards Parade während Trooping The Colour 2025 in London