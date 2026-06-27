Taylor Swift plant bei Hochzeit gleich mehrere Wow-Looks

Taylor Swift (36) und Travis Kelce (36) geben sich nächstes Wochenende das Jawort – und die Sängerin will dabei offenbar nicht nur mit einem einzigen Look für Aufsehen sorgen. Wie Page Six unter Berufung auf eine Insider-Quelle berichtet, soll Taylor am großen Tag gleich mehrere Outfitwechsel einplanen. Als Top-Kandidat für einen der Looks gilt ein Entwurf des Labels Monse. Die Hochzeitsfeier soll am dritten Juli im Madison Square Garden in New York City stattfinden. Zu den geladenen Gästen sollen unter anderem Ed Sheeran (35), Gigi Hadid (31), Suki Waterhouse (34) und Cara Delevingne (33) gehören.

Hinter Monse"stecken die Designer Laura Kim und Fernando Garcia, die früher als Co-Kreativdirektoren von Modedesigner Oscar de la Renta (†82) tätig waren. Das Duo hat bereits eine beeindruckende Reihe prominenter Bräute eingekleidet, darunter Amal Clooney (48), Paris Hilton (45) und Naomi Watts (57). Wie viele Kleider es letztlich werden und wie genau die Looks aussehen werden, ist noch ein gut gehütetes Geheimnis – Page Six berichtet, dass alle Beteiligten strenge Geheimhaltungsvereinbarungen (NDAs) unterzeichnet haben. Auch soll Taylor nicht persönlich bei einer Modemarke ein- und ausgehen müssen: Laut einem Brancheninsider ist es bei engen Kollaborationen üblich, ein detailgetreues Schneiderpuppenmodell der jeweiligen Berühmtheit anfertigen zu lassen, damit an den Entwürfen gearbeitet werden kann – sogar mit exakten Maßen an Handgelenken und Knöcheln.

Die Zusammenarbeit zwischen Taylor und den beiden Designern reicht weit zurück. Bereits 2014 trug die Sängerin ein Kleid von Oscar de la Renta bei der Met Gala, wobei Laura Kim damals gegenüber WWD schwärmte, Taylor sei "die Süßeste" gewesen. Seitdem folgten unzählige gemeinsame Auftritte, darunter bei den Grammy Awards, den MTV VMAs und zuletzt erst in dieser Woche: Bei Travis Kelces Tight End University Event in Nashville begeisterte Taylor in einem asymmetrischen schwarzen trägerlosen Monse-Kleid mit Silberdetails, während sie "Love Story" gemeinsam mit Lainey Wilson (34) performte. Davon postete das Modelabel Fotos auf Instagram.

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Getty Images Taylor Swift bei der Songwriters Hall of Fame Gala 2026

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Getty Images Taylor Swift und Travis Kelce bei Spiel 3 der Eastern Conference Finals in Cleveland, Mai 2026

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Instagram / monsemaison Taylor Swift im Kleid der Marke "Monse" in Nashville 2026.