Taylor Swift überrascht beim Konzert ihres Verlobten Travis

Taylor Swift (36) sorgt in Nashville für Jubel! Die Popsängerin begleitet ihren Verlobten Travis Kelce (36) zur Tight End University und steht dort plötzlich selbst im Rampenlicht. Beim "Tight Ends & Friends"-Konzert in der US-Metropole am Dienstag, dem 23. Juni, schnappt sich Taylor zum großen Finale das Mikro und beendet die Show mit ihrem Megahit "Love Story". Vor Tausenden Fans liefert sie nicht nur eine Solo-Performance, sondern legt noch ein überraschendes Duett mit Country-Star Lainey Wilson (34) obendrauf. Gegenüber People verrät Footballprofi George Kittle (32), dass er sich den Kultsong höchstpersönlich gewünscht hat.

Die Veranstaltung in Nashville eröffnet eine dreitägige Trainings- und Eventreihe, die Travis gemeinsam mit George Kittle und Greg Olsen organisiert. Schon im Vorfeld heizten die Stars die Stimmung an: Taylor und Travis wurden bei einer Party zum Start der Tight-End-Saison mit Kittle, dessen Frau Claire und Olsen samt Tochter Talbot gesichtet. Die Sängerin strahlt dabei in einem gelben Jacquard-Minidress und passenden High Heels, während der Footballstar es mit weißem Shirt, beigefarbenen Shorts und Loafers entspannt angeht. Für die Fans ist Taylors Auftritt ein Déjà-vu: Bereits im vergangenen Jahr überraschte sie beim gleichen Event mit einer spontanen Performance von "Shake It Off". Kittle betont im Interview, wie besonders der Besuch des Paares in dieser heißen Phase vor der Hochzeit sei: "Wir sind einfach so dankbar, dass sie hier sind."

Auch abseits des Football-Events läuft bei Taylor und Travis gerade alles auf Hochtouren. Die beiden, die im August 2025 ihre Verlobung öffentlich machten, sollen in diesem Sommer heiraten. Vor Kurzem feierte die Musikerin offenbar noch ein Mädelswochenende in ihrem Anwesen im Küstenort Watch Hill in Rhode Island, wo unter anderem ihre langjährige Freundin Abigail Anderson gesichtet wurde. Travis verbrachte derweil Zeit mit seinen engsten Freunden in Kalifornien, darunter Bruder Jason Kelce (38), Ex-Teamkollege Ross Travis und Comedian Druski. Gemeinsam ging es zu Partynächten in West Hollywood, einem Konzert von DJ Chris Lake und später weiter nach San Diego, wo Travis zusammen mit Patrick Mahomes (30) ein NASCAR-Rennen verfolgte. Trotz aller Termine finden der Sportler und die Sängerin immer wieder gemeinsame Momente – wie jetzt beim großen Konzertabend in Nashville.

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Imago Taylor Swift, Musikerin

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Getty Images Taylor Swift bei der Songwriters Hall of Fame Gala in New York 2026

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Getty Images Taylor Swift und Travis Kelce beim NBA-Spiel Knicks vs. Cavaliers in Cleveland, Mai 2026