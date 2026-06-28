Sicherheitsbedenken: Taylor Swifts Hochzeit wurde verschoben

Eigentlich war alles schon geplant: Taylor Swift (36) und Travis Kelce (36) wollten am 13. Juni im Ocean House im amerikanischen Westerly heiraten – einem exklusiven Luxusresort in Rhode Island. Doch daraus wurde nichts. Wie ein Insider dem Magazin Us Weekly verriet, mussten die Hochzeitspläne des Paares kurzfristig geändert werden. Der neue Termin: der 3. Juli. Und der neue Ort, der aufgrund von geplanten Straßensperrungen bereits für heftige Kritik sorgte, ist deutlich spektakulärer – der Madison Square Garden in New York City, wie Page Six exklusiv berichtete.

Der Grund für den Ortswechsel sind offenbar handfeste Sicherheitsbedenken. "Rhode Island war nicht ideal, weil die Zugangswege und Absperrungen zu schwierig zu sichern waren", erklärte der Insider gegenüber Us Weekly. Hinzu kam, dass die Gästeliste immer größer wurde – und damit auch das Risiko. "So viele Menschen wollten kommen, dass die Pläne geändert werden mussten, weil es zu groß wurde", so die Quelle weiter. Der Sicherheitsapparat der Sängerin habe sämtliche Locations prüfen müssen, bevor die Entscheidung für New York fiel. Um die Zeremonie privat zu halten, hat das Paar dem Bericht zufolge außerdem Straßensperrungen rund um den Madison Square Garden sowie ein öffentliches Zelt vor dem Gebäude beantragt.

Dass die Feier am neuen Ort nicht kleiner ausfallen wird, zeigt ein Blick auf die Gästeliste: Selena Gomez (33), Gigi Hadid (31), Karlie Kloss (33), Ed Sheeran (35), Zoë Kravitz, Suki Waterhouse (34) und die Haim-Schwestern sollen laut Berichten eingeladen sein. Für musikalische Unterhaltung sorgen demnach Stevie Nicks (78) und Tim McGraw (59). Auch mehrere Outfitwechsel der Braut sind geplant. Taylor und Travis sind seit 2023 ein Paar – die Sängerin hatte den Footballstar damals bei einem seiner Spiele besucht, woraufhin die Romanze öffentlich wurde.

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Imago Taylor Swift und Travi Kelce in New York, Mai 2026

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ActionPress / Backgrid Taylor Swift und Travis Kelce in New York, November 2025

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IMAGO / ZUMA Press Travis Kelce und Taylor Swift, August 2025