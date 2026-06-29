Alt? Katie Price packt über ihren schlimmen Körperkampf aus

Katie Price (48) macht gerade eine schwere Zeit durch – und spricht jetzt offen darüber. In einem Interview mit The Observer gewährte der britische Realitystar tiefe Einblicke in ihre Gesundheit und verriet, dass bei ihr die Perimenopause eingesetzt hat. Das ist die Phase, die dem eigentlichen Beginn der Wechseljahre vorausgeht – und sie macht Katie offenbar ganz schön zu schaffen. Die 48-Jährige beschrieb lebhaft, wie sehr ihre Symptome sie belasten, und zog dabei auch ein nachdenkliches Fazit über das Älterwerden.

Besonders die körperlichen Beschwerden seien schrecklich, wie Katie gegenüber The Observer betonte: "Das vernebelte Gehirn, es ist schrecklich. Ich kann mich nicht einmal an die Namen meiner Katzen erinnern. Und nachts schwitzt du nicht einfach, du bist klatschnass. Es ist furchtbar, was wir Frauen durchmachen. Die Periode wird weniger." Auch über das Thema Altern sprach sie ehrlich: "Von außen sehe ich mein Alter nicht an. Ich glaube, Alter ist nur eine Zahl. Es kommt darauf an, wie man sich fühlt, wie man das Leben angeht. Aber mein Körper, innen, ist offensichtlich..." – an dieser Stelle soll sie die Nase gerümpft und nur gesagt haben: "Alternd."

Katie ist neben ihrem Gesundheitsthema derzeit auch aus einem anderen Grund in aller Munde: Ihre Ehe mit Unternehmer Lee Andrews sorgt weiter für Aufregung. Die beiden hatten sich innerhalb kürzester Zeit verlobt und geheiratet – neun Tage nach der Verlobung folgte schon das Jawort. Journalistin Clemmie Moodie, die Katie nach eigenen Angaben seit fast 20 Jahren kennt und mag, schrieb in The Sun über die Blitzheirat: "Sie ist schließlich eine Frau, die die Liebe liebt. Sie kann nicht anders." Für Katie ist es bereits die vierte Ehe, insgesamt ist sie Mutter von fünf Kindern.

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Getty Images Katie Price bei der White Fox Party in London, 19. September 2024

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Instagram / katieprice Katie Price, britischer Realitystar

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Instagram / wesleeeandrews Katie Price und Lee Andrews, Juni 2026