Fans besorgt: Erträgt Katie Prices neuer Hund Dubai-Hitze?

Katie Price (48) hat gemeinsam mit ihrem Ehemann Lee Andrews in Dubai einen neuen Hund gekauft – und sorgt damit für Aufruhr in den sozialen Medien. Das britische Realitystar-Model teilte ein Video, in dem die beiden den Kaufvertrag für einen Pomsky-Rüden unterzeichnen. Der Pomsky ist eine Kreuzung aus Sibirischem Husky und Pomeranian und kostete das Paar umgerechnet rund 2.300 Euro. In dem Clip sind die beiden sichtlich aufgeregt und bezeichnen den Vierbeiner liebevoll als ihren "kleinen Jungen". Katie betont, sie hätten zwar gerade keine Kinder dabei, aber der Hund sei jetzt ihr "kleines Baby."

Im Video ist zu sehen, wie Katie die Vertragsunterlagen zügig unterzeichnet und dann aufgeregt davoneilt, während Lee die restlichen Formalitäten erledigt. Doch nicht nur der neue Zuwachs beschäftigt die Öffentlichkeit: Erst kurz zuvor hatte Katie bekanntgegeben, dass während ihres Dubai-Aufenthalts zwei ihrer Sphynx-Katzen namens Eileen und Doris aus ihrem Haus in Großbritannien gestohlen worden seien. "Wer auch immer sie hat, soll sie zurückbringen. Sie sind meine Babys", schrieb sie dazu.

Viele Fans äußerten in den Kommentaren ihre Sorge um das Tier. "Ein Husky in Dubai muss absolute Qual für den armen Welpen sein", schrieb ein Nutzer. Ein anderer kommentierte: "Husky in Dubai? Das arme Tier hat zwei Schichten Fell." Auch Katies allgemeine Vergangenheit mit Haustieren ist immer wieder Thema: In den vergangenen Jahren kamen mehrere ihrer Tiere ums Leben, darunter ihr Deutscher Schäferhund Blade, der 2023 überfahren wurde, sowie ihre Pomeranian-Hündin Sharon. Bereits früher hatte Katie selbst angedeutet, ihre Situation mit derzeit zwölf Tieren zu Hause überdenken zu wollen – insbesondere seit ihrer Ehe mit Lee, der in Dubai lebt.

Anzeige Anzeige

Instagram / katieprice Katie Price, britischer Realitystar

Anzeige Anzeige

Instagram / wesleeeandrews Lee Andrews und Katie Price, Juni 2026

Anzeige Anzeige

Getty Images Katie Price bei der White Fox Party in London, 19. September 2024

Anzeige