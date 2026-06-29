Er schaut zu: Ariana Grande ändert Liedzeile für Ex Ricky

Ariana Grande (33) hat bei ihrem Konzert im Rahmen der "Eternal Sunshine"-Tour in Austin, Texas, eine ganz besondere Überraschung eingebaut – und zwar für ihren Ex-Freund Ricky Alvarez. Das berichtet Us Weekly. Als sie am Freitag ihren Hit "Thank U, Next" performte, tauschte sie spontan eine Zeile aus. Statt wie im Original zu singen, dass sie heute über ihre Liaison mit Ricky nur lachen könne, sang sie: "Wrote some songs about Ricky, know he still got my back" ("Ich schrieb ein paar Songs über Ricky – ich weiß, dass er noch immer hinter mir steht"). Ricky selbst war an diesem Abend im VIP-Bereich des Konzerts zu Gast. Fanvideos zeigen ihn im Publikum.

Die neue Formulierung ist dabei alles andere als eine Kleinigkeit. In der Originalversion des Songs aus dem Jahr 2018 hatte Ariana mehrere ihrer Ex-Freunde besungen, darunter neben Ricky auch Big Sean (38), Pete Davidson (32) und den verstorbenen Mac Miller (†26). Ricky war damals nicht ganz zufrieden mit seiner Zeile, wie Ariana 2019 in der "Zach Sang Show" erzählte. Wie die Sängerin verriet, nahm Ricky die Zeile zwar mit Humor, er habe sich aber auch darüber beschwert, im Vergleich zu ihren anderen Ex-Freunden am schlechtesten wegzukommen. Ariana konterte jedoch lachend, dass sie ihn auch deutlich schlechter hätte darstellen können. Die neue Live-Version legt nun also nahe, dass das Verhältnis zwischen den beiden heute offenbar entspannt ist.

Schon zum Geburtstag der Sängerin am 26. Juni war Ricky an ihrer Seite: Die beiden wurden gemeinsam in einem Restaurant in Austin gesichtet, was Spekulationen über ein Liebescomeback ausgelöst hatte. Insider stellten laut Us Weekly jedoch klar, dass es sich lediglich um ein freundschaftliches Treffen handelte. Erst kurz zuvor war bekannt geworden, dass ihre Beziehung mit "Wicked"-Kollege Ethan Slater (34) zu Ende gegangen ist. Demnach seien die beiden im Guten auseinandergegangen. Sie hätten gemeinsam erkannt, dass sie unterschiedliche Vorstellungen von ihrer Zukunft haben, würden sich aber nach wie vor sehr schätzen und ursprünglich gehofft haben, dass ihre Beziehung funktionieren würde, zitiert das Magazin den Insider.

Anzeige Anzeige

Getty Images Ariana Grande bei den Golden Globes im Beverly Hilton, 11. Januar 2026

Anzeige Anzeige

Getty Images Ariana Grande bei der Europa-Premiere von "Wicked: For Good" in London

Anzeige Anzeige

Getty Images Ethan Slater, Ariana Grande und ein Besucher, Critics Choice Awards 2025