Ariana Grande und "Wicked"-Star Ethan Slater sind getrennt

Es ist ein überraschendes Liebes-Aus: Ariana Grande (32) und Ethan Slater (34) haben sich nach fast drei gemeinsamen Jahren getrennt. Wie TMZ berichtet, soll die Trennung der beiden bereits vor einigen Monaten still und leise vollzogen worden sein. Quellen zufolge verläuft das Ende der Beziehung ohne Drama – das ehemalige Paar soll im Guten auseinandergegangen sein und weiterhin befreundet bleiben. Die beiden seien füreinander da und unterstützen einander. Weder Ariana noch Ethan haben sich zu der Trennung bisher geäußert.

Laut dem Newsportal gaben dem Paar nahe stehende Quellen an, dass die Trennung nach reiflicher Überlegung stattfand. Zudem soll das neue Album der Sängerin in keinerlei Zusammenhang mit dem Liebes-Aus stehen – die Musik beziehe sich nicht auf ihre Beziehung mit Ethan. Bereits im Vorfeld der Trennung sei vor allem eine Sache auffällig gewesen: Bei Arianas "Eternal Sunshine"-Tour, die zuletzt im kalifornischen Oakland startete, war der Schauspieler nicht an ihrer Seite.

Dabei hatte es noch vor rund drei Monaten ganz anders geklungen: Damals hieß es in einem Bericht der Daily Mail, Ariana und Ethan hätten ihre Beziehung nach einer Krise "wieder auf Kurs" gebracht. Ein Insider sagte wörtlich: "Ariana und Ethan hatten gegen Ende des letzten Jahres eine schwierige Phase. Sie haben sich nie getrennt, aber es war zu einem Zeitpunkt fraglich, ob sie weiterhin zusammen weitermachen würden." Spekulationen waren auch deshalb aufgekommen, weil die beiden zwischen April und November 2025 nicht gemeinsam in der Öffentlichkeit gesehen worden waren.

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ActionPress / Backgrid Ethan Slater und Ariana Grande bei den National Board of Review Awards in New York

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Instagram / arianagrande Ariana Grande, Sängerin und Schauspielerin

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Getty Images Ethan Slater bei der Europa-Premiere von "Wicked: For Good" in London