Katie Price nennt Tochter Princess ihre echte Barbie

Princess Andre (19) ist 19 Jahre alt geworden – und feierte diesen Meilenstein in echtem Glamour-Stil. Auf Instagram teilte die Tochter von Katie Price (48) und Peter Andre (53) eine Reihe von Aufnahmen, auf denen sie in einem eleganten trägerlosen schwarzen Minikleid posiert, die Haare von lockig auf glatt gestylt und eine Flasche Champagner in der Hand. Ihre Mutter Katie ließ es sich nicht nehmen, ihrer Tochter in den Kommentaren zu gratulieren: "Meine echte Barbiepuppe als Tochter", schrieb die Reality-Ikone. Da Katie ihren Ehemann Lee Andrews derzeit in Dubai besucht, schickte sie den Geburtstagsgruß bereits am Sonntag – wegen der Zeitverschiebung.

Während Katie aus der Ferne gratulierte, empfing Peter seine Tochter zuhause mit einem selbst gebackenen Kuchen, den er gemeinsam mit seiner Frau Emily Andre gebacken hatte. In einem Video, das er auf Instagram teilte, ist Princess zu sehen, wie sie in die Küche kommt und von ihrer Familie überrascht wird. Dazu schrieb Peter: "Ich liebe meine Mädchen so sehr... Ich bin so glücklich, drei von ihnen zu haben. Belle ist zwei, Millie ist zwölf und jetzt habe ich eine 19-Jährige. Ich fühle mich wirklich gesegnet." Den Kuchen machte er mit Emily, wobei er scherzhaft einräumte: "Ich habe den Zuckerguss gemacht. Nicht unser bestes Werk, aber es hat fantastisch geschmeckt."

Nicht zum ersten Mal sorgt Princess für Aufsehen in den sozialen Medien. Erst kürzlich hatte sie Fotos mit ihren natürlichen Locken gepostet – in genau dem Stil, den Katie zu Beginn ihrer Karriere trug. Die Ähnlichkeit zwischen Mutter und Tochter ließ Fans in den Kommentaren staunen: Viele schrieben, Princess sehe aus wie eine jüngere Version von Katie. Die 48-Jährige befindet sich derzeit in Dubai, wo sie Lee besucht. Katie hatte den Unternehmer erst im Januar geheiratet, nur wenige Wochen nach dem ersten Kennenlernen, bevor das Paar im Februar noch einmal offiziell heiratete. Lee hat mit Blick auf die Zukunft bereits offen erklärt, dass er Katies fünf Kinder als seine eigenen betrachte und sich bald auch Nachwuchs mit Katie wünscht.

Anzeige Anzeige

Getty Images Katie Price und Princess Andre, 2023

Anzeige Anzeige

Instagram / @princess_andre Princess Andre feiert ihren 19. Geburtstag.

Anzeige Anzeige

Instagram / peterandre Geburtstagskuchen für Princess Andre von Papa Peter Andre in seiner Instagram-Story.