Nach Gefängnisdrama: Katie Price und Lee Andrews planen Baby

Nach seinem Gefängnisaufenthalt in Dubai ist Lee Andrews nun wieder auf freiem Fuß und schmiedet offenbar große Zukunftspläne mit seiner Ehefrau Katie Price (48). Wie die Daily Mail berichtet, verriet Lee jetzt in einem Cameo-Video, dass das Paar aktiv versuche, ein gemeinsames Baby zu bekommen. "Ich habe keine eigenen Kinder, aber wir versuchen es", erklärte der 43-Jährige offen. Gleichzeitig machte er deutlich, wie wichtig ihm die Familie seiner Frau inzwischen geworden sei: "Ich habe fünf von ihnen adoptiert. Ich liebe meine Frau und ich liebe ihre Kinder."

Der Daily Mail zufolge hat Lee die Kinder von Katie allerdings noch nie persönlich getroffen. Demnach soll der Unternehmer bisher lediglich über FaceTime Kontakt zu ihnen gehabt haben. Während Katie ihren Ehemann in der Vergangenheit mehrfach in Dubai besuchte, steht ein gemeinsames Familienleben in Großbritannien offenbar noch aus. Dennoch scheint Lee sich bereits fest als Teil der Familie zu sehen. Zudem hatte die Reality-TV-Bekanntheit bereits mehrfach betont, dass sie sich vorstellen könne, noch einmal Mutter zu werden.

Parallel zu den Babyplänen sorgt Lees turbulente Vergangenheit in Dubai weiterhin für Schlagzeilen. Der Unternehmer war zuvor wochenlang untergetaucht, bis bekannt wurde, dass er im Gefängnis gesessen hatte. Während er selbst behauptet, wegen Spionageverdachts festgenommen worden zu sein, berichteten zahlreiche Medien über mögliche Betrugsvorwürfe. Auf Instagram erklärte Lee inzwischen, dass er wieder mit seiner Frau Katie vereint sei. Ob die beiden tatsächlich schon bald gemeinsamen Nachwuchs erwarten, bleibt allerdings offen.

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Instagram / wesleeeandrews Katie Price und Lee Andrews, Juni 2026

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Instagram / wesleeeandrews Lee Andrews, Ehemann von Katie Price

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Instagram / katieprice Lee Andrews und Katie Price im März 2026