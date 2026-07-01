Katie Price rast vor Eifersucht wegen Lee Andrews' Fanpost

Katie Price (48) hat auf Instagram kräftig ausgeteilt – und der Grund dafür ist eine Nachricht, die eine Frau an ihren Ehemann Lee Andrews geschickt hat. Die 48-Jährige teilte öffentlich einen Screenshot der anzüglichen Botschaft, in der eine weibliche Bewunderin Lee dazu aufforderte, Katie zu vergessen und stattdessen mit ihr zusammen zu sein – begleitet von einem freizügigen Foto. "Warum sind manche Mädchen so aufdringlich und schreiben meinem Ehemann?", wetterte Katie auf der Plattform und fügte hinzu, sie sei für die Nutzerin "peinlich berührt". Laut Mirror ist die Reaktion aber kein Einzelfall: Einer Quelle des Magazins zufolge sei Katie "hochgradig unsicher" und "sehr eifersüchtig" auf die Aufmerksamkeit, die Lee von weiblichen Fans erhält.

Das Buhlen um den 43-Jährigen nimmt offenbar zu, seit Lee auf der Plattform Cameo aktiv ist, auf der Nutzer personalisierte Videos von ihm bestellen können. Der Zulauf soll enorm sein, wie Lee selbst mit geteilten Kundenrezensionen auf Social Media dokumentiert. Eine Quelle schildert gegenüber Mirror, wie die Situation Katie zusetzt: "Sie vertraut ihm nicht wirklich. Sie vertraut keinem Mann." Lee selbst soll die Lage mit Charme zu entschärfen versuchen und ihr versichern, genauso besessen von ihr zu sein wie sie von ihm.

In den vergangenen Monaten war das Paar durch eine schwere Krise gegangen: Lee tauchte plötzlich ab und war zwei Wochen lang unauffindbar, bevor herauskam, dass er im Gefängnis Al Awir in Dubai gesessen hatte – offenbar wegen unbezahlter Schulden. Seither meldete er sich unter anderem mit der Ankündigung zurück, sich einem Live-Lügendetektortest im Fernsehen stellen zu wollen. Nun ließ er auch verlauten, Katies fünf Kinder "adoptiert" zu haben und gemeinsamen Nachwuchs mit ihr zu planen – ein Statement, das ihr Ex Peter Andre (53) umgehend als "wieder eine Lüge" zurückwies. Ein Sprecher Peters stellte klar, dass seine beiden gemeinsamen Kinder mit Katie, Junior und Princess, Lee noch nicht einmal persönlich kennengelernt haben.

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Instagram / wesleeeandrews Katie Price und Lee Andrews, Juni 2026

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Getty Images Katie Price bei den Sky Women in Film and TV Awards 2023 im London Hilton Park Lane

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Instagram / wesleeeandrews Lee Andrews, Ehemann von Katie Price

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