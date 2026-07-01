Kurz vor Trauung? Taylor Swifts Freunde in NYC gesichtet

Gleich mehrere enge Freunde von Taylor Swift (36) sind kurz vor ihrer erwarteten Hochzeit mit Travis Kelce (36) in New York aufgetaucht. Ed Sheeran (35) und Aaron Dessner wurden am 30. Juni gemeinsam beim Abendessen im Restaurant BuonaSera on the Lake im Bundesstaat New York gesichtet. Restaurantbesitzerin Danielle Hartwyk teilte auf Instagram ein Selfie mit dem Musiker und schwärmte: "Vielen Dank, dass ihr so großzügig mit eurer Zeit und eurer Freundlichkeit gegenüber unseren Gästen und unserem Personal wart! Es war wirklich der Höhepunkt unseres Abends!" Noch am selben Abend wurde Taylor Swifts Freundin Sabrina Carpenter (27) beim Dinner mit Freunden im Emmett's on Grove im New Yorker West Village gesehen – alle drei zählen zu den engsten Vertrauten der Sängerin.

Das Restaurant, in dem Sheeran und Dessner speisten, liegt nur rund 100 Kilometer von Dessners Long Pond Studio in Hudson Valley entfernt – einem Studio, in dem sowohl Taylor als auch Ed bereits mehrere Songs aufgenommen haben und wo Taylor ihren Live-Folklore-Spezial filmte. Rund um den Madison Square Garden laufen derweil die Vorbereitungen auf Hochtouren: Trucks mit Ausrüstung, Gras und Dekorationen wurden vor dem Veranstaltungsort gesichtet, rund 40 Mitarbeiter sollen laut dem Magazin People "die Nacht durchgearbeitet" haben. Auch ein roter Teppich wurde kurzzeitig vor dem Südeingang ausgelegt. Laut Berichten von Page Six und Rolling Stone soll zudem Stevie Nicks (78) bei der Trauung des Paares singen.

Taylor und Travis hatten ihre Verlobung im August 2025 auf Instagram bekanntgegeben – mit einer charmanten Botschaft: "Eure Sportlehrerin und euer Englischlehrer heiraten." Die Sängerin soll die Vorfreude auf die Hochzeit kaum verbergen können. In der Vergangenheit nutzte sie Interviews bei Sendern wie BBC Radio 1 sogar spontan, um Einladungen zu verteilen – darunter an Radiomoderator Greg James (40), dem sie kurzerhand zusagte, ihn dabei zu haben.

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Getty Images Bei der Songwriters Hall of Fame Gala in New York: Taylor Swift auf dem roten Teppich

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Getty Images Ed Sheeran und Taylor Swift im November 2013

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Getty Images Taylor Swift und Travis Kelce beim NBA-Spiel Knicks vs. Cavaliers in Cleveland, Mai 2026