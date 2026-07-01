Taylor Swift lud jeden zur Hochzeit ein, mit dem sie sprach

Taylor Swift (36) und Travis Kelce (36) fiebern ihrer Hochzeit entgegen – die vorraussichtlich extragroß ausfallen wird. Ob bei Jimmy Fallon (51), BBC Radio 1 oder dem britischen Sender Heart Radio: Die Sängerin ließ es sich nicht nehmen, in Interviews spontan Einladungen zu verteilen. Im Interview mit Radiomoderator Greg James (40) auf BBC Radio 1 lud Taylor ihn kurzerhand zur Hochzeit ein, nachdem er geäußert hatte, Travis unbedingt kennenlernen zu wollen. "Er ist ein sehr unkomplizierter Typ. Du wirst ihn absolut lieben, wenn du ihn triffst", sagte sie. Als Greg fragte, ob sie ihn wirklich einlade, antwortete sie schlicht: "Natürlich."

Zum Thema Gästeliste ergänzte die 36-Jährige bei Graham Norton (63) mit einem Augenzwinkern: "Jeder, mit dem ich je gesprochen habe, ist eingeladen" – um kurz darauf hinzuzufügen: "Ich hätte das eigentlich nicht sagen sollen." Auch über die Verlobung plauderte sie gern. In der "Tonight Show" von Jimmy Fallon gestand sie, sie starre "ständig" auf den Ring aus einem alten Minendiamanten, den Travis ihr bei einem romantischen Antrag inmitten eines blumengeschmückten Gartens überreichte. "Er ist verrückt, einfach verrückt", sagte sie lachend. Gleichzeitig betonte sie, dass sie ihn vor allem wegen dem schätze, was er "symbolisiert" – nämlich, dass Travis "ihr Lieblingsmensch" sei.

Travis hält sich derweil in Sachen Hochzeitsdetails bedeckt. In seinem Podcast "New Heights" reagierte er auf direkte Fragen seines Bruders Jason Kelce (38) mit herzhaftem Lachen und einem "Schafft mir diesen Typen vom Hals!" – mehr war dem Sportler nicht zu entlocken. Lediglich als Gast Rory McIlroy (37) in einer Episode im Mai 2026 von der Einzigartigkeit von Hochzeitsfeiern schwärmte, ließ Travis ein strahlendes "Ich kann es kaum erwarten" verlauten. Während Travis also zugeknöpft bleibt, verdichten sich die Zeichen für eine bevorstehende Feier: Im Madison Square Garden in New York sollen die Vorbereitungen für eine märchenhafte Zeremonie mit Schlosskulisse und Gartenmotto am 3. Juli bereits in vollem Gange sein.

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Imago Taylor Swift im Dezember 2025 in New York City

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IMAGO / ZUMA Press Travis Kelce und Taylor Swift, August 2025

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Getty Images Jason Kelce und Travis Kelce bei "New Heights Live" im Orpheum Theatre in Los Angeles, Juni 2026