Märchenhochzeit: Taylor Swift lässt wohl Schloss errichten

Taylor Swift (36) und Travis Kelce (36) sollen sich am 3. Juli im New Yorker Madison Square Garden das Jawort geben – und die Vorbereitungen für den großen Tag lassen bereits eine spektakuläre Kulisse erahnen. Mitten in der berühmten Veranstaltungshalle in Manhattan soll für die Zeremonie tatsächlich ein Schloss entstehen, umgeben von einem märchenhaften Garten. Laut dem Magazin Page Six steht die Feier unter dem Motto "Garden Party". Damit dürften sich Taylor und Travis ihren Traum von einer echten Märchenhochzeit erfüllen.

Schon beim Aufbau konnten neugierige Fans erste Hinweise auf das aufwendige Konzept entdecken, wie die Bild-Zeitung berichtet. Beim Entladen der Dekoration rutschte ein Müllsack von einer Palette und gab den Blick auf zwei weiße Geländer frei, die offenbar Teil der Schlosskulisse sein könnten. Außerdem wurden große Bäume, riesige Stoffbahnen und weitere Dekorationselemente in die Halle transportiert. Wie Page Six zudem berichtet, wurde am VIP-Eingang des Madison Square Garden bereits kurzzeitig ein roter Teppich ausgerollt – allerdings nur, um ihn wenig später wieder zu entfernen. Ein Mitarbeiter erklärte dem Magazin, der Teppich sei für eine "Hochzeit" bestimmt gewesen, sei jedoch versehentlich zu früh ausgelegt worden.

Das Motto "Garden Party" dürfte für das Paar eine ganz besondere Bedeutung haben: Travis machte seiner Liebsten im August 2025 in einem mit Blumen geschmückten Garten den Heiratsantrag. Dass der Madison Square Garden als Schauplatz für die Trauung dienen soll, sorgt bereits seit Wochen für Spekulationen. Schon zuvor waren Fotos aufgetaucht, die Lastwagen beim Entladen von Equipment vor der Arena zeigten, während das Gelände weiträumig abgesperrt worden war. Eine offizielle Bestätigung zu Datum und Ort der Hochzeit gibt es von Taylor und Travis bislang allerdings noch nicht.

Anzeige Anzeige

Getty Images Taylor Swift bei der Songwriters Hall of Fame Gala 2026

Anzeige Anzeige

Getty Images Taylor Swift und Travis Kelce beim NBA-Spiel Knicks vs. Cavaliers in Cleveland, Mai 2026

Anzeige Anzeige

Imago Taylor Swift und Travi Kelce in New York, Mai 2026