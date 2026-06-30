Mega-Sause von Taylor Swift und Travis: Erste Bilder aus NY

New York City scheint sich auf das wohl spektakulärste Promi-Ereignis des Jahres vorzubereiten: Taylor Swift (36) und ihr Verlobter Travis Kelce (36) sollen am Wochenende des 3. Juli 2026 heiraten – und alles deutet darauf hin, dass der Madison Square Garden der Schauplatz dieser Traumhochzeit sein wird. Fotos, die für die Daily Mail aufgenommen wurden, zeigen, wie große Lastwagen vor der berühmten Indoor-Arena in Manhattan eintreffen und massenhaft Equipment entladen wird. Der gesamte Ladebereich wurde mit Sicherheitsbarrieren abgesperrt, Parkverbotsschilder kündigen eine Sperrzone für den Zeitraum vom 20. Juni bis zum 4. Juli an. Weder Taylor noch Travis haben bislang Ort oder Datum ihrer Hochzeit offiziell bestätigt.

Auf den Containern, die vor dem Madison Square Garden entladen wurden, war die Aufschrift "TAIT" zu lesen – dasselbe Transportsystem, das bereits bei Taylors "Eras Tour" zum Einsatz kam. Laut Page Six sind neben einem Kulissenbauunternehmen namens Jet Sets aus Los Angeles auch Licht- und Dekorationsfirmen an den Vorbereitungen beteiligt. Auf einer der Kisten soll zudem der Aufdruck "40' Mirror Ball" zu erkennen gewesen sein – womöglich eine Anspielung auf Taylors Song "Mirrorball" aus ihrem 2020er-Album "Folklore". Gabelstapler transportierten in Planen gehüllte Fracht, unter der Beobachter eine große Rolle grünen Teppichs vermuteten. Laut einem Insider, den NBC News zitiert, haben bereits 1.100 geladene Gäste ihr Kommen zugesagt. Die Einladungen wurden digital verschickt – jedoch erst, nachdem alle Gäste eine Verschwiegenheitsvereinbarung unterzeichnet hatten. Die genaue Adresse des Events sollen die Geladenen erst am Morgen des Hochzeitstages erfahren.

Während der Trubel vor dem Madison Square Garden die Gerüchteküche anheizt, meldete sich auch eine besondere Expertin zu Wort: RoseMarie Terenzio, die 1996 die geheime Hochzeit von John F. Kennedy Jr. (†38) und Carolyn Bessette-Kennedy organisierte. "Ich glaube nicht, dass es im MSG stattfinden wird", sagte sie bei CBS Mornings. "Ich könnte mir vorstellen, dass sie etwas für ihre Fans im MSG macht. Sie hat eine so emotionale Bindung zu ihren Fans und versteht diese Beziehung so gut, dass ich denke, es wird etwas für die Fans geben." Terenzio ließ zudem offen, ob das Paar womöglich bereits heimlich geheiratet haben könnte und die Arena schlicht als Feierort dient. Die Hochzeitsplanerin, die mit dem Kennedy-Event bewiesen hat, dass auch ein perfektes Geheimnis möglich ist, zeigt sich jedenfalls überzeugt: "Ich glaube, die beiden könnten es schaffen. Und besonders sie – sie hat so ein Gespür für alles, was sie tut."

Anzeige Anzeige

IMAGO / ZUMA Press Travis Kelce und Taylor Swift, August 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Taylor Swift und Travis Kelce beim NBA-Spiel Knicks vs. Cavaliers in Cleveland, Mai 2026

Anzeige Anzeige

Instagram / ashavignone Travis Kelce überreicht Taylor Swift einen besonderen Hut