Mit Juliano in Realityshow? Edith Stehfest befeuert Gerüchte

Für Edith Stehfest (30) und Juliano Fernandez könnte bald ein gemeinsames TV-Abenteuer anstehen. Die Musikerin hat sich jetzt in einem TikTok-Video an ihre Community gewandt und eine spannende Idee in den Raum geworfen: Was wäre, wenn sie zusammen mit Juliano an der Show #CoupleChallenge teilnehmen würden? "Das Drama geht weiter", kündigte sie geheimnisvoll an, bevor sie ihre Fans fragte, ob die beiden ein gutes Team wären und ob sie dort alle schlagen könnten.

In dem Clip spielte Edith die mögliche Teilnahme mit viel Humor gedanklich durch. Sie fragte, ob zwei "Techno-Rap-Nerven" wohl eine gute Kombi wären – und machte einen Scherz über ihre und Julianos ADHS-Diagnose: Die neurologische Entwicklungsstörung würden sie natürlich zu Hause lassen. Ob die Andeutung ernst gemeint ist oder eher als Unterhaltung für ihre Fans gedacht war, ließ sie offen. Die Reaktionen in den Kommentaren fielen jedenfalls gespalten aus. Während manche begeistert kommentierten "Ja, unbedingt!", warnten andere: "Vielleicht wäre es besser, das Format mal wegzulassen. Alle wissen, wie das endet." Wieder andere schrieben schlicht: "Bitte nicht."

Neu ist das Gemunkel um Edith und Juliano nicht. Schon vor Wochen heizte Edith die Spekulationen mit zwei gemeinsamen Fotos auf Instagram an. Dazu schrieb sie: "Wir trafen uns in einem Garten, zwischen Malle & Kassel. Mit dir mache ich Sachen, so wie früher nur krasser." In den Kommentaren ging es danach sofort rund: "Was passiert hier?" und "Ok, dieses Duo hab ich nicht kommen sehen." Andere wurden noch deutlicher: "Sind die beiden zusammen?" Sogar ein vorschnelles "Alles Gute für euch" machte die Runde.

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Instagram / edithstehfest Juliano Fernandez und Edith Stehfest, Juni 2026

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Imago Edith Stehfest bei der Eric Sindermann Ikone Fashion Show im Hofbräu Wirtshaus Berlin, 20.03.2026

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Instagram / edithstehfest Edith Stehfest, TV-Bekanntheit