Fans irritiert: Was läuft bei Juliano und Edith Stehfest?

Edith Stehfest (30) hat jetzt für neue Aufregung gesorgt. Die 30-Jährige postete auf Instagram zwei Fotos, auf denen sie gemeinsam mit Realitystar Juliano Fernandez zu sehen ist – und die Bilder werfen Fragen auf. Dazu schrieb sie die rätselhaften Worte: "Wir trafen uns in einem Garten, zwischen Malle & Kassel. Mit dir mach ich Sachen, so wie früher nur krasser." Die Community reagierte prompt und ist seither mächtig verwirrt: Steckt da mehr dahinter, oder handelt es sich um ein gemeinsames Projekt, zum Beispiel eine musikalische Zusammenarbeit?

Ihre Follower diskutieren fleißig in den Kommentaren. "Was passiert hier?", fragt ein User, während ein anderer schreibt: "Ok, dieses Duo hab ich nicht kommen sehen." Auch der Kommentar "Das stand auch auf keiner Bingokarte" zeigt, wie überraschend viele das Aufeinandertreffen der beiden empfinden. Einige tippen direkt auf eine Romanze: "Sind die beiden zusammen?", fragt ein Nutzer, und ein weiterer gratuliert schon vorsorglich: "Alles Gute für euch." In ihrer Story gibt Edith dann jedoch den entscheidenden Hinweis, dass es sich wohl nur um eine Zusammenarbeit handelt: "So, gehen wir jetzt ins Tonstudio?", fragt sie Juliano in einem Aufzug, während sie filmt.

Dass Edith immer wieder Spekulationen rund um ihr Liebesleben auslöst, ist nichts Neues. Schon vor einigen Wochen sorgte sie mit einem gemeinsamen Foto mit einem unbekannten Mann auf Mallorca für Gerüchte – damals stellte sie jedoch klar, dass sie keinen neuen Partner hat. Es habe sich lediglich um ihren Personenschutz gehandelt, wie sie auf Instagram verriet. Edith, die zwei Kinder hat, machte sich als Schauspielerin einen Namen, trat zuletzt aber auch in Realityshows wie Promis unter Palmen in Erscheinung.

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Instagram / edithstehfest Juliano Fernandez und Edith Stehfest, Juni 2026

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IMAGO / BOBO Edith Stehfest, Reality-TV-Bekanntheit

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Paramount+ Pressebereich Juliano Fernandez bei "Germany Shore" 2025