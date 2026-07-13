Martin Angelo meint: Eric und Edith streiten sich für Klicks

Der Rosenkrieg zwischen Eric Stehfest (37) und seiner Noch-Ehefrau Edith Stehfest (30) geht in die nächste Runde. In einem YouTube-Interview mit Ramon Wagner erhebt Edith schwere Vorwürfe gegen den Schauspieler: Er halte ihr die gemeinsamen Kinder fern und erschwere ihr den Kontakt zu ihnen, obwohl beide das gemeinsame Sorgerecht besäßen. Die Kinder lebten überwiegend bei Eric. Besonders dramatisch schildert Edith dabei die Zeit nach ihrer Teilnahme an der Realityshow Das große Promi-Büßen: Als sie von den Dreharbeiten zurückgekehrt sei, sollen Eric und die Kinder plötzlich verschwunden gewesen sein. Außerdem behaupte sie, er habe vor Gericht das alleinige Sorgerecht sowie das Aufenthaltsbestimmungsrecht für die Kinder angestrebt – sei damit jedoch gescheitert.

Reality-TV-Kollege Martin Angelo (32), der beide aus der vergangenen Staffel Promis unter Palmen kennt, äußert sich nun kritisch zu dem öffentlich ausgetragenen Streit. Er findet das Verhalten beider Seiten problematisch – und macht sich vor allem um die Kinder Sorgen, wie er auf Instagram klarstellt: "Ich finde das Ganze bei den beiden echt anstrengend. Ich weiß auch nicht, ob Eric und Edith sich einen Gefallen damit tun, vor allem für ihre Kinder. Wenn die irgendwann mal größer sind und das Ganze dann selbst verfolgen können. Da können einem die Kinder einfach nur leid tun." Ob die beiden jemals Frieden schließen werden, bezweifelt Martin: "Ich glaube nicht, dass Eric und Edith überhaupt Frieden schließen wollen, weil sie merken, dass sie dadurch polarisieren. So traurig das Ganze auch ist, aber die beiden leben ja auch einfach von den Klicks und der Presse. Dementsprechend kann ich mir vorstellen, dass da erstmal kein Frieden einkehrt, sondern dass die immer wieder Benzin ins Feuer schütten."

Edith hatte sich vor wenigen Tagen auch in einer Instagram-Story gegen neue Vorwürfe gewehrt. Einige Fans unterstellten ihr, sie würde Erics neue Hochzeitspläne ausbremsen und die Scheidung blockieren. Doch sie stellte klar, dass genau das nicht stimme. "Was habt ihr denn nicht verstanden? Doch, natürlich unbedingt", sagte sie in dem Video, als es darum ging, ob sie der Scheidung zustimme. Sie betonte außerdem, dass Verzögerungen bei der Trennung nicht an ihr gelegen hätten. Edith erklärte, vieles rund um die Scheidung habe sie damals nicht direkt von Eric erfahren, sondern über Social Media und Medienberichte.

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Imago Beim KAMPF DER REALITYSTARS 6 Screening: Martin Angelo im Cinenova Kino Köln, 30.04.2025

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Instagram / ericstehfest Edith und Eric Stehfest im August 2024

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Instagram / edithstehfest Edith Stehfest, TV-Bekanntheit