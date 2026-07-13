Edith Stehfest behauptet: Eric "verschwand" mit den Kindern

Edith Stehfest (30) erhebt schwere Vorwürfe gegen ihren Noch-Ehemann Eric Stehfest (37): Nachdem sie im vergangenen Jahr an der Show Das große Promi-Büßen teilgenommen hatte und nach Hause zurückgekehrt war, sollen die gemeinsamen Kinder plötzlich weg gewesen sein. In einem YouTube-Interview mit Ramon Wagner schilderte die Musikerin, wie Eric die Kinder kurzerhand mitgenommen habe, ohne sie vorab zu informieren. "Ich bin vom Promi-Büßen wiedergekommen und die Kinder waren nicht mehr da. Ich habe mich vorher schon von ihm getrennt, allerdings haben wir noch zusammengelebt. Als ich wiederkam, war er einfach mit den Kindern verschwunden. Ich wusste erstmal nicht, wo er hin ist", so Edith in dem Gespräch.

Die Situation habe sich seitdem nicht entspannt. Obwohl Edith nach eigener Aussage das gemeinsame Sorgerecht innehat, bekomme sie die Kinder kaum zu Gesicht – zuletzt seien es sogar sechs Wochen am Stück gewesen. "Die sind bei ihm – allerdings nicht, weil ich das möchte, sondern weil er sie nicht rausgibt", erklärte sie. Eric soll gerichtlich versucht haben, das alleinige Sorgerecht sowie das Aufenthaltsbestimmungsrecht zu erlangen – ohne Erfolg. Laut Edith habe die Richterin den Antrag abgelehnt und ihr attestiert, stets kooperativ gewesen zu sein. Sie habe zwar eine Anwältin eingeschaltet, um gegen die Situation vorzugehen, doch Eric soll sich weiterhin nicht an Vereinbarungen halten.

Bereits vor einigen Tagen hatte Edith in demselben Interview mit Ramon enthüllt, dass sie im Rahmen des Sorgerechtsstreits regelmäßige Drogentests absolvieren muss. "Ich mache das, damit ich dieses Thema endlich abhaken kann", erklärte sie im Gespräch. Auch Erics Schizophrenie thematisierte sie in dem Gespräch und beschrieb, dass dies den Konflikt zusätzlich erschwere. Eric hatte seinerseits in der Vergangenheit öffentlich angedeutet, dass Edith bestimmte Auflagen erfüllen müsse, um die Kinder sehen zu dürfen.

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IMAGO / BOBO Edith Stehfest, Reality-TV-Bekanntheit

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IMAGO / STAR-MEDIA Eric und Edith Stehfest, Realitystars

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Instagram / edithstehfest Edith Stehfest, TV-Bekanntheit