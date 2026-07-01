So läuft die Hochzeit von Taylor Swift und Travis Kelce ab

Taylor Swift (36) und Travis Kelce (36) geben sich am 3. Juli im New Yorker Madison Square Garden das Jawort – und das im ganz großen Stil. Page Six liegen exklusive Details zum genauen Ablauf des Mega-Events vor: Demnach eröffnen die beiden das Spektakel bereits am Abend des 2. Juli mit einem Probeabendessen für rund 100 geladene Gäste, das von 18 bis 22:30 Uhr im Infosys Theater der Arena stattfindet. Die Gäste sollen das Gebäude dabei über den Eingang 4 Penn betreten.

Der genaue Ablauf für den großen Tag von Taylor und Travis liest sich wie ein minutiös durchgeplanter Event-Kalender. Am 3. Juli öffnen sich für die Hochzeitsgesellschaft ab etwa 15:30 Uhr die Türen des Madison Square Garden, bevor um 16 Uhr die Cocktailstunde auf der Concourse-Ebene im sechsten Stock startet. Die eigentliche Trauung soll laut Page Six um 17:30 Uhr direkt auf dem Arenaboden stattfinden, wo schon bei Konzerten und Sportevents Geschichte geschrieben wurde. Im Anschluss beginnt um 18:30 Uhr die große Party, bei der rund 1.000 Gäste erwartet werden. Gefeiert wird voraussichtlich bis 2 Uhr morgens – eine mehr als zehnstündige Sause, die dem Superstar-Paar eine unvergessliche Hochzeitsnacht bescheren dürfte.

Taylor und Travis feiern eine der meistbeachteten Hochzeiten des Jahres. Für die Zeremonie soll mitten in der weltberühmten Halle in Manhattan ein Schloss errichtet worden sein, eingebettet in einen märchenhaften Garten. Dem Magazin Page Six zufolge steht die Feier unter dem Motto "Garden Party" – ein Detail, das gut zu Taylors Liebe für opulente und thematisch durchgestaltete Events passt.

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Imago Taylor Swift und Travi Kelce in New York, Mai 2026

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Imago Travis Kelce, Sportler

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Getty Images Bei der Songwriters Hall of Fame Gala in New York: Taylor Swift auf dem roten Teppich

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