Wegen der Kinder: Taylor Frankie Pauls Ex geht gegen sie vor

Taylor Frankie Paul (32) steckt jetzt offenbar in einem weiteren Sorgerechtsstreit: Wie TMZ berichtet, hat ihr Ex-Mann Tate Paul nun eine einstweilige Verfügung sowie das alleinige Sorgerecht für die gemeinsamen Kinder Indy und Ocean beantragt. Die entsprechenden Unterlagen reichte Tate am Dienstag ein und ergänzte sie laut dem Bericht um mehrere Anlagen sowie eine eidesstattliche Erklärung. Warum er diesen drastischen Schritt geht, ist bislang allerdings unklar, da die Gerichtsakten derzeit unter Verschluss stehen.

Brisant ist vor allem der Zeitpunkt: Tates Antrag folgt nur wenige Monate nach einem weiteren Konflikt mit Taylors anderem Ex-Partner Dakota Mortensen (33). Ein Richter hatte laut Just Jared bereits angeordnet, dass sich die beiden mindestens 30 Meter voneinander fernhalten müssen. Außerdem erhielt Dakota das alleinige Sorgerecht für den gemeinsamen zweijährigen Sohn Ever, während Taylor lediglich ein Umgangsrecht zugesprochen wurde. Für die Realitybekanntheit ist es damit bereits der zweite öffentlich gewordene Sorgerechtsstreit innerhalb kurzer Zeit.

Nur einen Tag vor Tates Antrag hatte Taylor selbst für Schlagzeilen gesorgt. "Schon wieder wurde diese Woche wegen mir die Polizei gerufen", schrieb sie in einer inzwischen gelöschten Instagram-Story. "Es ist eine Person, immer dieselbe Person. Das nimmt schon obsessive Züge an." Laut TMZ bestätigte die Polizei später, dass Dakota die Beamten wegen Fragen zur bestehenden Schutzanordnung sowie zur Übergabe ihres gemeinsamen Sohnes kontaktiert hatte. Die Einsatzkräfte hätten daraufhin lediglich überprüft, ob sich beide Parteien an die vereinbarten Regelungen und Übergabezeiten halten.

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Getty Images Taylor Frankie Paul bei einer Anhörung zu Schutzanordnungen in Salt Lake City am 30. April 2026

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Getty Images Taylor Frankie Paul, Mai 2025

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