Taylor Frankie Paul lehnt neuen Deal im Sorgerechtsstreit ab

Im Sorgerechtsstreit um ihre Kinder hat Taylor Frankie Paul (32) eine vorläufige Vereinbarung abgelehnt, die ihr deutlich mehr Zeit mit zwei ihrer Kinder ermöglicht hätte. Wie TMZ berichtet, hatte ihr Ex-Partner Tate Paul ihr angeboten, rund 35 Prozent der Elternzeit mit der achtjährigen Indy und dem sechsjährigen Ocean zu verbringen – und das, während der laufende Gerichtsfall noch aussteht. Der vorgeschlagene Plan sah Besuche an jedem zweiten Wochenende von Freitag bis Montag sowie einen zusätzlichen Übernachtungsbesuch unter der Woche vor. Taylor lehnte das Angebot ab.

Laut TMZ wäre jegliche gemeinsame Zeit mit den Kindern durch Familienmitglieder von Taylor beaufsichtigt worden – vorzugsweise durch ihre Schwester Aspen, alternativ durch ihre Eltern Lian und Jeremy. Die Treffen hätten im Haus ihrer Eltern stattgefunden, und Taylor wäre es nicht erlaubt gewesen, die Kinder ohne Aufsicht zu sich nach Hause zu nehmen. Das vorgeschlagene Arrangement hätte zudem ermöglicht, dass Indy und Ocean mehr Zeit mit ihrem jüngeren Bruder Ever verbringen – Taylors zweijährigem Sohn mit ihrem anderen Ex-Mann Dakota Mortensen (33). Quellen aus Taylors Umfeld berichten, dass sie sich auf einen langen Rechtsstreit vorbereite, da sie glaube, dass ihre beiden Ex-Partner gemeinsame Sache gegen sie machen.

Im Hintergrund des Falls steht ein laufendes Verfahren in Utah. Anfang des Monats hatte die dortige Behörde für Kinder- und Familiendienste beantragt, dass ein Familiengericht feststellen solle, dass Taylors drei Kinder missbraucht worden seien. Aus Taylors Umfeld hieß es dem Bericht nach, sie habe nicht jede ihr zustehende Zeit mit den Kindern genutzt, weil sie auf ärztlichen Rat hin ihre Medikamente umgestellt habe. Dieser Umstand sei später gegen sie verwendet worden, als ihre Ex-Partner angeblich ein Drogenproblem angedeutet hätten. Persönlich hatte sich Taylor zuletzt in einem emotionalen Instagram-Post geäußert und über eine schwere Zeit gesprochen. Darin schrieb sie unter anderem, dass sie sich angegriffen fühle und betonte: "Sie alle wissen, dass ich gut zu meinen Kindern bin."

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Getty Images Taylor Frankie Paul bei Hulus "Get Real House" im Casa Lago in Los Angeles, 22. April 2025

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Imago Dakota Mortensen bei der Premiere von "The Secret Lives of Mormon Wives" Staffel 2 in Los Angeles

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Instagram / CvxkmBjJAVq Taylor Frankie Paul mit ihre Kindern Indy und Ocean