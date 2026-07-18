Jugendamt eingeschaltet: Taylor Pauls Ex-Partner äußern sich

Im Sorgerechtsstreit um Taylor Frankie Paul (32) gibt es eine neue Entwicklung: Ihre Ex-Partner Dakota Mortensen (33) und Tate Paul haben sich jetzt erstmals öffentlich zu Wort gemeldet. In einem gemeinsamen Statement über ihre Anwälte erklärten die beiden gegenüber Us Weekly am Freitag, dass sie sich bislang bewusst zurückgehalten hätten, um private Familienangelegenheiten nicht noch stärker in die Öffentlichkeit zu ziehen. Anlass für ihre Stellungnahme ist ein Antrag der Jugendbehörde DCFS in Utah, der diese Woche bei einem Jugendgericht eingereicht wurde. Darin geht es um die drei Kinder Ever, Indy und Ocean. Dakota und Tate machen deutlich, dass sie die Lage sehr ernst sehen und den Schutz der Kinder in den Mittelpunkt stellen.

Mehr Kontext liefert der Inhalt ihres Statements: Dakota und Tate widersprechen der Darstellung, wonach es sich lediglich um einen üblichen juristischen Schritt in einem komplizierten Sorgerechtsfall handele. Nach ihren Angaben habe DCFS das Gericht vielmehr darum gebeten, festzustellen, dass die Kinder misshandelt worden seien, und zudem eine beschleunigte Anhörung zum unmittelbaren Schutz der Minderjährigen beantragt. Laut Us Weekly soll die Behörde außerdem Schutzaufsicht, einen rechtlichen Beistand für die Kinder sowie weitere Maßnahmen im Interesse der Familie gefordert haben. Taylor hatte zuvor selbst gegenüber Us Weekly erklärt, der Wechsel vor das Jugendgericht sei ein gängiger Schritt in stark umkämpften und komplexen Sorgerechtsverfahren. Über ihren Anwalt ließ sie mitteilen: "Taylor lässt sich von diesem Übergang nicht entmutigen. Sie begrüßt die zusätzliche Struktur und Aufsicht", und sie wolle weiter daran arbeiten, das Sorgerecht zu stabilisieren.

Dakota Mortensen hat mit Taylor den gemeinsamen Sohn Ever, während Taylor mit ihrem Ex-Mann Tate Paul die Kinder Indy und Ocean hat. Zwischen Taylor und beiden Männern laufen seit Monaten juristische Auseinandersetzungen um das Sorgerecht. Dakota und Tate erklärten in ihrem Statement weiter, sie seien dankbar, dass DCFS die Bedenken ernst nehme und eingreife, um die Kinder zu schützen. Zugleich betonten sie, sie hätten sich trotz zahlreicher Vorwürfe im Netz bewusst nicht auf Diskussionen in sozialen Medien eingelassen. Stattdessen wollten sie sich darauf konzentrieren, den Kindern Raum zur Heilung zu geben und sie zu schützen. Taylor und Tate waren von 2016 bis 2022 verheiratet, Dakota und Taylor waren über mehrere Jahre hinweg mit Unterbrechungen ein Paar und trennten sich Anfang des Jahres.

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Getty Images Taylor Frankie Paul bei Hulus "Get Real House" im Casa Lago in Los Angeles, 22. April 2025

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Getty Images Dakota Mortensen bei einer Anhörung zu Schutzanordnungen zwischen Taylor Frankie Paul und Mortensen im Third District Courthouse, Salt Lake City

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Instagram / CvxkmBjJAVq Taylor Frankie Paul mit ihre Kindern Indy und Ocean