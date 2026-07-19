Taylor Frankie Paul verteidigt sich im Sorgerechtsstreit

Taylor Frankie Paul (32) hat sich mitten im Sorgerechtsdrama um ihre drei Kinder nun selbst zu Wort gemeldet. Die Social-Media-Bekanntheit veröffentlichte am Samstag ein langes Video im Stil eines "Get Ready With Me" auf Instagram und sprach darin offen über den Rechtsstreit mit ihren Ex-Partnern Dakota Mortensen (33) und Tate Paul. Dabei geht es um das Sorgerecht für Tochter Indy und Sohn Ocean, die sie mit Tate hat, sowie um Sohn Ever, den sie mit Dakota bekam. Besonders brisant: Die Jugendbehörde in Utah hat ein Gericht gebeten zu prüfen, ob die Kinder missbraucht, vernachlässigt oder schutzbedürftig sind.

In ihrem Video erklärte die Bachelorette, dass viele falsche Informationen im Umlauf seien, auch wenn manches an der Berichterstattung durchaus zutreffe. So gab sie zu: "Ich beanspruche nicht, eine Mutter des Jahres zu sein. Ich habe meine Fehler." Gleichzeitig betonte sie aber: "Ich habe auch das Recht, für mich einzustehen und meinem Leben Kontext zu geben." Taylor räumte ein, Fehler gemacht zu haben, wehrte sich aber gegen einzelne Punkte des Berichts – etwa die Behauptung, sie habe Tochter Indy zum Wickeln von Ever gezwungen: "Nicht einmal habe ich meine Tochter dazu gezwungen, Windeln zu wechseln."

Auch ihre beiden Ex-Partner haben sich mittlerweile zu der Situation geäußert. Dakota Mortensen und Tate Paul meldeten sich laut Us Weekly am Freitag mit einem gemeinsamen Statement über ihre Anwälte zu Wort. Darin erklärten die beiden, sie hätten sich bisher bewusst zurückgehalten, um "private Familienangelegenheiten" nicht noch weiter in die Öffentlichkeit zu ziehen. Jetzt betonten sie, sie nähmen die Lage "sehr ernst" und stellten den Schutz der Kinder in den Mittelpunkt. In ihrer Stellungnahme widersprachen Dakota und Tate zudem der Darstellung, es handle sich nur um einen üblichen Schritt in einem komplizierten Sorgerechtsfall.

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Getty Images Backstage beim Governors Ball der 98. Oscars: Taylor Frankie Paul in einem hellen Abendkleid

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Getty Images Taylor Frankie Paul bei einer Anhörung zu gegenseitigen Schutzanordnungen in Salt Lake City am 30. April 2026

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Getty Images Dakota Mortensen bei einer Anhörung zu Schutzanordnungen zwischen Taylor Frankie Paul und Mortensen im Third District Courthouse, Salt Lake City