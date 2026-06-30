Taylor Frankie Pauls Ex ruft wegen der Kinder die Polizei

Wieder einmal ist bei Taylor Frankie Paul (32) die Polizei aufgetaucht. Ihr Ex Dakota Mortensen (33) rief am vergangenen Freitag bei den Behörden an und teilte Sorgen bezüglich seiner Schutzanordnung mit – konkret ging es um die Übergabe des gemeinsamen Sohnes Ever sowie um die festgelegten Übergabezeiten. Die Polizei aus Bluffdale kontaktierte daraufhin Taylor, um sicherzustellen, dass alle Beteiligten über die geltenden Regelungen der Schutzanordnung im Bilde sind. Das bestätigte die Behörde gegenüber TMZ. Die Influencerin selbst reagierte zunächst mit einem mittlerweile gelöschten Instagram-Post: "Schon wieder wurde diese Woche wegen mir die Polizei gerufen... Wie hoch stehen die Chancen? Und es sind nicht mehrere Leute... Es ist eine Person, immer dieselbe Person. Das nimmt schon obsessive Züge an."

Der Fall liegt nun in den Händen der Staatsanwaltschaft. Laut einer mit der Situation vertrauten Quelle, die TMZ informierte, gab es keinen neuen Konflikt zwischen den beiden – die Ex-Partner haben sich seit der Ausstellung der gegenseitigen Schutzanordnungen weder gesehen noch gesprochen. Trotzdem ist der Sorgerechtsstreit um ihren Sohn Ever noch längst nicht beigelegt. Schon nächste Woche ist eine weitere Anhörung anberaumt. Parallel dazu soll Taylors Staffel der US-Kuppelshow The Bachelorette schon bald bei ABC ausgestrahlt werden. Die Influencerin hat demnach erhebliche Bemühungen unternommen, um an ihrem Image zu arbeiten.

Taylor und Dakota waren einst ein Paar und wurden durch die Realityshow "The Secret Lives of Mormon Wives" bekannt. Die Serie dreht sich um das Leben junger mormonischer Frauen und ihrer Familien in Utah und machte Taylor zu einer der bekanntesten Figuren des Formats. Die Beziehung der beiden endete jedoch im Streit, und in der Folge wurden gegenseitige Schutzanordnungen erlassen. Ihr gemeinsamer Sohn Ever steht seitdem im Mittelpunkt eines anhaltenden Sorgerechtsstreits zwischen den beiden.

Anzeige Anzeige

Getty Images Taylor Frankie Paul bei einer Anhörung zu gegenseitigen Schutzanordnungen in Salt Lake City am 30. April 2026

Anzeige Anzeige

Getty Images Dakota Mortensen bei einer Anhörung zu Schutzanordnungen zwischen Taylor Frankie Paul und Mortensen im Third District Courthouse, Salt Lake City

Anzeige Anzeige

Getty Images Der Cast von "The Secret Lives of Mormon Wives" im Mai 2025