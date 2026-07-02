Ist das das erste Foto von Travis Kelces Bachelor-Party?

Das erste Foto von Travis Kelces (36) Junggesellenabschied ist aufgetaucht – und es zeigt den NFL-Star in entspannter Runde. Das Bild stammt aus dem Barney's Beanery, einer Kultbar in West Hollywood, wo Travis gemeinsam mit seinem Bruder Jason Kelce (38) und weiteren Freunden seinen bevorstehenden Abschied vom Singledasein gefeiert hat. Wie ein Foto zeigt, das TMZ vorliegt, trägt Travis Sonnenbrille, ein kariertes Hemd und eine Basecap mit dem Schirm nach hinten – die Stimmung wirkt locker und entspannt.

Von wilden Ausschweifungen im Las-Vegas-Stil war bei Travis' Feier offenbar keine Spur. Stattdessen packte er noch einige weitere Highlights in das Wochenende: So besuchte er eine Show des Komikers Dave Chappelle (52) in San Diego und schaute sich zudem ein NASCAR-Rennen an. Das Barney's-Foto ist das erste Bild, das aus dem Inneren der Party nach außen gedrungen ist. Während Travis in Kalifornien feierte, soll Taylor Swift (36) zeitgleich ihren Junggesellinnenabschied in Rhode Island begangen haben – von ihrer Feier ist hingegen bislang keinerlei Bildmaterial aufgetaucht.

Travis und Jason Kelce sind nicht nur als Brüder eng verbunden, sondern auch als Football-Stars. Travis steht als Tight End bei den Kansas City Chiefs unter Vertrag, während Jason nach seiner Karriere bei den Philadelphia Eagles im Jahr 2024 seinen Rücktritt vom Profisport bekannt gab. Gemeinsam betreiben die beiden den populären Podcast "New Heights", in dem sie regelmäßig über Football und ihr Privatleben sprechen. Jason ist seit 2018 mit Kylie Kelce (34) verheiratet, mit der er drei Töchter hat.

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Imago Travis Kelce, Sportler

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Getty Images Jason Kelce und Travis Kelce bei "New Heights Live" im Orpheum Theatre in Los Angeles, Juni 2026

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Instagram / killatrav NFL-Star Travis Kelce und Sängerin Taylor Swift