Nett: So lukrativ ist Travis Kelces neuer Chiefs-Vertrag

Travis Kelce (36) bleibt den Kansas City Chiefs erhalten und hat einen neuen Einjahresvertrag unterschrieben, der es in sich hat. Der 36-jährige Footballstar kann mit dem Deal bis zu 12.990.387 Euro verdienen, wie SI berichtet. Besonders bemerkenswert ist die Vertragsstruktur: Von der Gesamtsumme sind 10.392.309 Euro komplett garantiert – aufgeteilt in 2.598.077 Euro Grundgehalt und 7.794.232 Euro in Roster-Boni. Mit dem neuen Vertrag wird Travis in seine 14. Saison in der NFL gehen und weiterhin für die Chiefs auflaufen, nachdem er vor Kurzem seine Rückkehr angekündigt hatte.

Der Vertrag ist dabei so gestaltet, dass beide Seiten profitieren. Während die Chiefs ihren Star-Tight-End zu einem Preis halten können, der für ihre Gehaltsobergrenze funktioniert, ist Travis auch im Falle eines Rücktritts finanziell bestens abgesichert. Selbst wenn er sich entscheiden sollte, seine Karriere nach der kommenden Saison zu beenden, würde er weiterhin Geld erhalten. Laut SI sind für ihn 4.330.129 Euro im kommenden Jahr vorgesehen sowie jeweils 3.031.090 Euro in den Jahren 2027 und 2028 – und das unabhängig davon, ob er dann noch aktiv im Kader steht. Quarterback Patrick Mahomes (30) zeigte sich über die Vertragsverlängerung seines Teamkollegen begeistert und kommentierte dessen Ankündigungs-Post mit "LFG!".

Neben seiner Football-Karriere stehen für Travis auch private Meilensteine an. Der Sportler plant noch vor dem Sommer die Hochzeit mit seiner Verlobten Taylor Swift (36), die im August 2025 Ja zu ihm gesagt hat. Die beiden wollen sich laut Insidern noch vor Beginn des Trainingslagers der Chiefs das Jawort geben, das im vergangenen Jahr am 22. Juli startete. Zudem hat Travis bereits mehrfach klargemacht, dass er sich auch für eine Zukunft in der Unterhaltungsbranche oder im Sportjournalismus interessiert – ähnlich wie sein älterer Bruder Jason Kelce, der als Analyst für ESPN beim "Monday Night Countdown" arbeitet. Mit seinem Podcast "New Heights" hat Travis bereits einen Fuß in der Medienwelt.

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Getty Images Travis Kelce, NFL-Star

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Getty Images Travis Kelce, Dezember 2025

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Getty Images Travis Kelce und Taylor Swift, 2025

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