Katie Prices Freundin ist besorgt wegen Beziehung zu Lee

TV-Moderatorin Lizzie Cundy hat sich in dem Podcast "Suddenly Single" besorgt über die Beziehung ihrer Freundin Katie Price (48) zu Lee Andrews geäußert. Lizzie zeigte dabei zwar Verständnis für die öffentliche Kritik, betonte aber gleichzeitig, dass es schwierig sei, Warnsignale zu erkennen, wenn man emotional tief in eine Beziehung verstrickt ist. "Ich möchte sagen, dass viele Menschen Katie Price sehr hart kritisieren. Aber ich fühle mit Katie, denn wenn man mittendrin steckt, sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht", sagte die Moderatorin.

Lizzie zog dabei Parallelen zu ihrer eigenen Vergangenheit und offenbarte, selbst einmal jemanden gedatet zu haben, der Lee ähnlich gewesen sei. Ihr damaliger Partner habe sie betrogen und belogen, und viele Frauen hätten ihr gegenüber berichtet, dass er ihnen Geld schuldete. Trotz Warnungen von Freunden und sogar der Ex-Frau ihres damaligen Partners habe sie die Zeichen ignoriert. "Es ist wirklich schwer, wenn Ex-Freundinnen, sogar seine frühere Frau, mich anrufen und sagen: 'Lizzie, bitte, kannst du den Kaffee nicht riechen?' Und ich wollte es einfach nicht", erzählte sie. Bezogen auf Lees Charme ergänzte Lizzie: "Lee hat diesen Charme. Ich weiß, dass die Leute über ihn lachen, aber er hat das Talent."

Katie hatte Lee Anfang des Jahres geheiratet, nur wenige Tage nachdem sie ihn kennengelernt hatte. Nach seiner Freilassung aus einem Gefängnis in Dubai flog Katie zu ihm, und die beiden wurden gemeinsam in einem Pool fotografiert. Sie selbst hatte sich vor wenigen Tagen zu der Ehe geäußert. Laut Daily Mail nannte Katie ihre Beziehung zu Lee Andrews "völlig verkorkst" und "total durcheinander". Trotzdem hält die Reality-Darstellerin an dem Liebes-Comeback fest. Sie schwärmte, Lee sei ihr "perfektes Gegenstück" und sogar "der beste Ehemann der Welt". Für Fans war das eine überraschende Kehrtwende. Schließlich hatte es in den Monaten davor immer wieder so ausgesehen, als wäre endgültig Schluss.

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Instagram / wesleeeandrews Lee Andrews und Katie Price, Juni 2026

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Getty Images Lizzie Cundy, TV-Bekanntheit

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Instagram / katieprice Lee Andrews und Katie Price im März 2026