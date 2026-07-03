Ariel betrogen? Giuliano klärt bei EOTB Affäre mit Siria auf

Frischer Wirbel am Strand von Ex on the Beach: In der neuen Folge zieht Realitystar Giuliano Lorenzo Hediger als Neuzugang in die Villa und sorgt schon bei seinem Einzug für Gesprächsstoff. Der Grund: Unter den bereits anwesenden Singles wartet Siria auf ihn – ausgerechnet die Frau, mit der er seine Ex-Freundin Ariel (23) betrogen haben soll. Schon in der vergangenen Folge wurde angedeutet, dass Siria in genau diese Geschichte verstrickt ist. In der zehnten Folge kommt es nun zum direkten Gespräch zwischen den beiden. Mit dabei: Diogo Sangre (31), der neugierig nachhakt, was damals zwischen Giuliano und Siria wirklich gelaufen ist.

Siria schildert die Situation gegenüber Diogo so: "Ja, er hat mich geküsst. Er war anscheinend laut Ariel in einer Beziehung und laut ihm nicht in einer Beziehung. Ich weiß nicht – was stimmt überhaupt?" Giuliano stellt daraufhin klar: "Die Wahrheit ist, dass wir zu diesem Zeitpunkt nicht zusammen waren." Dennoch räumt er ein, Fehler gemacht zu haben. "Als es bei Prominent getrennt rauskam, zu dieser Zeit hatten wir fünfmal die Woche Schluss. Und als es rauskam, wusste ich nicht mehr, ob wir zusammen waren oder nicht. Und ich wollte nichts Falsches sagen, darum hab ich einfach angenommen: 'Okay, ich habe dich betrogen.' Es war trotzdem Betrügen, weil wir sind wieder zusammengekommen, ich habe es ihr nicht gesagt. Ich habe Sche*ße gebaut, ja", gibt er zu.

Das Thema hatte bereits in der Vergangenheit für mächtig Zündstoff gesorgt, als Giuliano und Ariel gemeinsam bei "Prominent getrennt" antraten. Damals platzte die Bombe am Einzugstag, als Ariel plötzlich den Verdacht äußerte, der 26-Jährige habe in ihrer Beziehung im Nachtklub etwas mit Pamela Ghazal oder sogar deren bester Freundin gehabt. Pamela suchte daraufhin das Gespräch und ließ die nächste Bombe platzen: Giuliano habe in der besagten Nacht mit ihrer besten Freundin rumgemacht. Am Pool wurde es dann richtig heftig. Ariel flehte: "Sei bitte ehrlich!" Pamela legte nach: "Giuliano, ihr wart in einem Bett zusammen. Ihr hattet zwar keinen Sex, aber ihr wart im Bett." Erst schwieg der Realitystar, dann gab er zumindest einen Kuss zu.

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RTL / Friederike Jacobitz Giuliano Lorenzo Hediger, "Ex on the Beach"-Kandidat

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RTL / Friederike Jacobitz Siria, "Ex on the Beach"-Kandidatin

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Instagram / _ariel__61 Ariel, die neue Schweizer Bachelorette

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