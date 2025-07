Explosiv: Ariel dreht bei "Prominent getrennt"-Einzug durch

Bei Prominent getrennt treffen die Ex-Partner Ariel und Giuliano Lorenzo Hediger wieder aufeinander – und es kracht gewaltig. Die Love Fool-Bekanntheiten lieferten sich in der Vergangenheit bereits eine ordentliche Schlammschlacht im Netz. Als sie beim Einzug in die Villa der Verflossenen ihren Co-Star Pamela Ghazal begrüßen, kippt die Stimmung. Ariel erzählt im Einzelinterview, Giuliano habe während ihrer Beziehung Pam und ihre beste Freundin in einem Nachtklub kennengelernt – sie vermutet, dass zwischen den beiden mehr passiert sein könnte. Pam spürt die angespannte Lage und sucht das Gespräch mit Ariel: Sie verrät, Giuliano habe in der besagten Nacht mit ihrer besten Freundin geknutscht.

Am Pool konfrontiert Ariel schließlich Giuliano mit dem Fremdgehvorwurf, doch er leugnet alles. Unter Tränen fleht sie den Vater ihrer Tochter an: "Sei bitte ehrlich!" Auch Pam erhöht den Druck. "Giuliano, ihr wart in einem Bett zusammen. Ihr hattet zwar keinen Sex, aber ihr wart im Bett", behauptet sie. Giuliano schweigt, dann gesteht er einen Kuss. Ariel bricht in Tränen aus und erzählt, sie habe Giuliano Hunderte Male nach dieser Nacht gefragt, er habe aber stets alles dementiert – er habe sogar auf das Leben ihrer neugeborenen Tochter geschworen, dass er treu geblieben sei. Dann geht sie auf Giuliano los, schüttet ein Glas Rotwein über ihm aus und beschimpft ihn wüst. "Wenn ich das jetzt durch Zufall mitbekommen habe, wie viel weiß ich sonst nicht?", fragt sie sich entgeistert.

Giuliano ist sichtlich betroffen von dem Vorfall, versucht jedoch, sein Fehlverhalten zu rechtfertigen. "Ich habs nicht übers Herz gebracht, dir das zu sagen. Ich wollte dich nicht verletzen, ich wollte unsere Beziehung nicht gefährden. Es war einfach dumm", erklärt er. Doch die Stimmung zwischen den beiden Ex-Partnern ist endgültig im Keller. Beide hegen Zweifel, wie sie bei "Prominent getrennt" überhaupt als Team agieren sollen.

RTL "Prominent getrennt"-Kandidatin Ariel

RTL "Prominent getrennt"-Kandidaten Ariel und Giuliano Lorenzo Hediger

Instagram / _ariel__61 Ariel und Giuliano Lorenzo Hediger im Jahr 2024