Giuliano Hediger sauer auf Gigi: Hatte er etwas mit Ariel?

Neuzugang Giuliano Lorenzo Hediger sorgt bei Ex on the Beach direkt für Zündstoff: Kaum ist der Realitystar in die Villa eingezogen, macht er deutlich, dass er ein Problem mit Gigi Birofio (27) hat. In der zehnten Folge sucht Giuliano das direkte Gespräch in der Raucherecke. Er macht deutlich, was ihn belastet: Es geht um Nachrichten und eine angebliche Knutscherei zwischen Gigi und Ariel (23), während Giuliano noch mit der Reality-Beauty zusammen war. "Wenn ich auf jemanden nicht so Bock habe, dann auf dich", macht er Gigi unmissverständlich klar.

Gigi zeigt sich von dem Vorwurf überrascht und streitet zunächst alles ab. Daraufhin konfrontiert Giuliano ihn mit dem, was Ariel ihm angeblich erzählt hat: "Sie so: 'Wir haben den ganzen Abend rumgemacht.'" Gigi räumt schließlich ein, dass es einen Kuss gegeben habe – mehr aber nicht. "Es gab einen Kuss, aber mehr nicht. [...] Ich habe kein Problem damit, zu sagen, wenn ich Sex mit jemandem hatte. Aber nein, es gab keinen Sex", stellt er klar. Giuliano vermutet daraufhin, dass Ariel ihm die Geschichte nur aufgetischt habe, um ihn zu provozieren. Gegenüber Gigi betont er außerdem: "Ich bin nie wütend auf die Männer, nie."

Im Einzelinterview verschont Giuliano Gigi dann tatsächlich weitgehend. Der ehemalige Love Fool-Kandidat erklärt, er sehe die Hauptschuld nicht bei Gigi, sondern bei seiner Ex. Dass sie während der Beziehung mit einem anderen Mann geschrieben habe, treffe ihn mehr, als das Verhalten von Gigi. "Ich sehe die Schuld eher bei Ariel, dass sie mit ihm geschrieben hat während der Beziehung. So bei Gigi – das ist ja normal bei ihm, der startet mit jeder Frau, das nehme ich dem jetzt nicht übel", gibt er zu verstehen.

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RTL / Friederike Jacobitz Giuliano Lorenzo Hediger, "Ex on the Beach"-Kandidat

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RTL / Daniel Alvarez Gigi Birofio, "Ex on the Beach"-Kandidat

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RTL Giuliano Lorenzo Hediger und Ariel