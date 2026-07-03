Verwirrung: Sind Taylor Swift und Travis längst verheiratet?

Sind Taylor Swift (36) und Travis Kelce (36) etwa schon längst Mann und Frau? Seit Wochen wird der 3. Juli als möglicher Hochzeitstag des Superpaares gehandelt – mit einer großen Party für rund 1.000 Gäste in New York. Doch jetzt sorgt ein Insider-Bericht für mächtig Verwirrung: Gegenüber Page Six behauptet eine Quelle schlicht, "sie sind bereits verheiratet." Daily Mail meldet derweil das genaue Gegenteil und will wissen, dass die Sängerin und der NFL-Star am heutigen Donnerstag in New York ihren Bund fürs Leben schließen wollen. Was davon der Wahrheit entspricht, ist derzeit völlig unklar.

Page Six nennt weder Ort noch Zeitpunkt der angeblich bereits vollzogenen Trauung. Interessant ist aber die Flugroute von Taylors Privatjet: Laut einer Website, die die Maschine verfolgt, startete das Flugzeug am Sonntag in Nashville, flog dann nach Philadelphia, wo Travis' Vater Ed lebt, und weiter nach Tampa, wo Taylors Vater Scott zuhause ist. Anschließend ging es zurück nach Nashville, bevor der Jet in Richtung New York City abhob. Auch eine weitere Quelle bringt gegenüber Page Six Nashville ins Spiel: Das Jawort könnte dort stattgefunden haben. Unterdessen sollen die beiden für Donnerstagabend ein Dinner mit rund 100 Angehörigen und engen Freunden geplant haben. Offiziell gilt das Treffen als "Probe-Abendessen" – ob das allerdings nur ein geschicktes Ablenkungsmanöver ist, steht auf einem anderen Blatt.

Nashville hat für Taylor eine ganz besondere Bedeutung. Die Musikerin zog bereits mit 14 Jahren dorthin, um Songwriterin zu werden – ein entscheidender Schritt, der ihr ein Jahr später ihren ersten Plattenvertrag einbrachte. Travis wiederum ist als Tight End der Kansas City Chiefs einer der bekanntesten Footballspieler der USA. Das Paar ist seit dem Sommer 2023 zusammen, als Taylor bei einem seiner Spiele auf der Tribüne auftauchte und damit eine Medien-Sensation auslöste.

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IMAGO / ZUMA Press Travis Kelce und Taylor Swift, August 2025

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Getty Images Taylor Swift und Travis Kelce bei Spiel 3 der Eastern Conference Finals in Cleveland, Mai 2026

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Imago Taylor Swift und Travi Kelce in New York, Mai 2026