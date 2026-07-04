Kourtney Kardashian rahmt "Travis, ich bin schwanger"-Schild

Gut drei Jahre nach ihrer unvergesslichen Schwangerschaftsverkündung hat Kourtney Kardashian (47) das berühmte "Travis I'm Pregnant"-Schild einrahmen lassen und in ihrem Zuhause aufgehängt. Die Unternehmerin und Gründerin der Wellnessmarke Lemme teilte in ihrer Instagram-Story ein Foto aus dem Flur ihres Hauses, auf dem das handgeschriebene Schild in einem schlichten schwarzen Rahmen an der Wand zu sehen war. Darunter schrieb sie nur: "das Schild." Mit diesem Plakat hatte Kourtney im Juni 2023 beim Konzert von Blink-182 im BMO Stadium in Los Angeles für einen denkwürdigen Moment gesorgt – und ihrem Mann Travis Barker live auf der Bühne mitgeteilt, dass sie ein Kind erwarten.

Doch das eingerahmte Schild ist bei Weitem nicht das einzige besondere Erinnerungsstück, das Kourtney in ihrem Heim aufbewahrt. Auf einem weiteren Instagram-Bild zeigte der Realitystar ein rotes Fahrrad, das dem Schauspieler Paul Reubens (†70) als Requisite für den Film "Pee-wee's Big Adventure" gedient hatte. Das Rad hängt, einem Kunstobjekt gleich, über einer schwarzen Tür. Wie bereits bekannt wurde, hatte ihre Schwester Kim Kardashian (45) ihr das Kultobjekt zu Weihnachten geschenkt.

Damals, im Sommer 2023, war die Reaktion von Travis auf die überraschende Enthüllung live vor Tausenden von Zuschauern besonders rührend: Der Schlagzeuger zeigte sich sichtlich geschockt auf der Bühne, bevor er sich in die Menge begab, um seine Frau in die Arme zu nehmen – während einer seiner Bandkollegen ins Mikrofon rief: "Jemand bekommt ein Baby!" Das Paar, das 2022 geheiratet hatte, begrüßte am 1. November 2023 seinen gemeinsamen Sohn Rocky Thirteen. Abseits der Familienfreuden hat Travis zuletzt auch seine persönlichen Kämpfe öffentlich gemacht: Bei der Premiere seines Dokumentarfilms "Travis Barker: Louder Than Fear" beim Tribeca Festival sprach er offen darüber, wie er mithilfe von Atemarbeit Traumata aus seiner Kindheit verarbeitet hat.

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Imago Kourtney Kardashian in einer Szene von "The Kardashians"

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Instagram / kourtneykardash Kourtney Kardashian postet ein Foto von ihrem ikonischen "Travis, ich bin schwanger"-Schild

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Getty Images Travis Barker und Kourtney Kardashian, März 2022