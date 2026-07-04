Taylor-Swift-Hochzeit: Zwei Gäste kommen im gleichen Outfit

Ein Mode-Déjà-vu auf der Hochzeit von Taylor Swift (36) und Travis Kelce (36) sorgt für Gesprächsstoff: Gleich zwei prominente Gästinnen erschienen in exakt demselben Kleid, wie Fotos von Page Six zeigen. Taylor-BFF Abigail Anderson und Laura Kruk, die Verlobte von NFL-Star JuJu Smith-Schuster, wurden am Freitagmorgen vor dem Ritz-Carlton NoMad in New York gesichtet, als sie sich auf den Weg zur Mega-Hochzeit im Madison Square Garden machten. Beide entschieden sich für dasselbe auffällige Modell des Labels Sau Lee – und lieferten damit schon vor der eigentlichen Trauung einen der Fashion-Momente des Wochenendes.

Das luxuriöse Kleid kostet rund 795 Dollar (etwa 698 Euro) und punktet mit einem engen Korsagen-Oberteil und einem dramatisch drapierten Seidenrock in warmem Braunton. Das Oberteil ist mit einem Magnolienprint überzogen. Laura kombinierte dazu eine mintgrüne Lady-Dior-Tasche als Farbtupfer, während Abigail auf transparente High Heels in Lucite-Optik und eine Clutch von Cult Gaia setzte. Die langjährige Freundin der Sängerin war bereits am Vorabend beim rund 100-köpfigen Probe-Dinner dabei, für das sie ein buttergelbes Seidenkleid mit abnehmbarer Cape-Schleppe der Marke Reformation wählte. Später strömten unzählige weitere Stars zum 1.000-Gäste-Glam-Event in den Madison Square Garden: Unter anderem wurden Bradley Cooper (51), Gigi Hadid (31), Lena Dunham (40) und Dakota Johnson (36) auf dem Weg zur Location gesichtet.

Für die Gäste ist bei der New-York-Hochzeit von Taylor und Travis ein XXL-Programm geplant. Laut Page Six soll der Abend mit einer Cocktailstunde starten, bevor eine rund einstündige Zeremonie folgt. Anschließend ist eine rauschende Party bis mindestens 2 Uhr morgens angesetzt, bei der Musiklegenden wie Stevie Nicks (78) und Country-Star Tim McGraw (59) auftreten sollen. Taylor wird bei solchen Anlässen seit Jahren von ihrer engen Clique aus Schulfreunden und Promikolleginnen begleitet. Die Sängerin und der Footballprofi zeigen sich bei Auftritten immer wieder im großen Freundeskreis – ein Umfeld, in dem modische Auftritte, unerwartete Outfitzwillinge und aufwendige Partynächte längst zum guten Ton gehören.

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Imago Taylor Swift, Musikerin

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Larry Busacca/Getty Images for NARAS Abigail Anderson und Taylor Swift bei den Grammy Awards 2015

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JENY / Splash News Lily Donaldson, Taylor Swift und Dakota Johnson in NYC

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