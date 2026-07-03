Brautpaar verschickt Abholbenachrichtigungen an Gäste

Taylor Swift (36) und Travis Kelce (36) heiraten in New York City – und die Hochzeit des Jahres soll ein absolutes Geheimnis bleiben. Wie die britische Zeitung The Sun berichtet, werden die geladenen Gäste erst 30 Minuten vor Beginn der Feierlichkeiten über die genauen Details des großen Tages informiert. Sie erhalten dazu eine kryptische SMS, die ihnen mitteilt, dass sie um 15:30 Uhr Ortszeit vor ihren Hotels von einem Fahrer abgeholt werden. Die Fahrt zur Location soll in abgedunkelten SUVs stattfinden – und einmal angekommen, müssen die Gäste ihre Mobiltelefone abgeben.

Der Austragungsort ist allerdings schon kein Geheimnis mehr: Taylor hat das Madison Square Garden in New York City in einen "Zauberwald" verwandeln lassen. Für die Dekoration ließ die Sängerin 1.000 orangefarbene Rosen aus Italien einfliegen – passend zum Orangeton ihres neuen Albums "The Life of A Showgirl". Berichten zufolge plant sie, ihrem frischgebackenen Ehemann einen Song des Albums live vor den Hochzeitsgästen zu singen. Damit die Veranstaltung nicht von Schaulustigen gestört wird, wurden pinke Vorhänge vor die Fenster der Arena gehängt. Ein 55 Meter langes Durchfahrtszelt an den Laderampen des Gebäudes sorgt dafür, dass ankommende Gäste unbemerkt eingeschleust werden können. Das Sicherheitsaufgebot umfasst laut The Sun Scharfschützen auf dem Dach, Spürhunde, Straßensperrungen und Polizeiabsperrungen – inklusive eines Überwachungshubschraubers.

Zur Hochzeitsgesellschaft sollen unter anderem Taylors beste Freundin Selena Gomez (33), Schauspielerin und Autorin Lena Dunham (40) sowie Model Gigi Hadid (31) und Schauspieler Bradley Cooper (51) gehören. Auch Sängerin Ellie Goulding (39) soll eigens für die Hochzeit in die Stadt gereist sein. Die Gäste sind in Fünf-Sterne-Hotels wie dem Ritz-Carlton und dem Greenwich Hotel untergebracht – einem Mitarbeiter des Ritz zufolge wurden sämtliche 31 Suiten des Hotels von Hochzeitsgästen belegt.

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Imago Taylor Swift und Travis Kelce bei den US Open 2024 im USTA Billie Jean King National Tennis Center in Queens

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Getty Images Taylor Swift und prominente Freunde während eines Events

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Instagram / selenagomez Taylor Swift und Selena Gomez, September 2025