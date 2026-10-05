Trotz Skandalen klingelt bei David Walliams die Kasse

Trotz massiver beruflicher Einschnitte hat David Walliams (55) im vergangenen Jahr offenbar gut verdient. Wie aus kürzlich eingereichten Geschäftsunterlagen hervorgeht, die der Daily Mail vorliegen, soll der Comedian über seine Fernsehproduktionsfirma King Bert Productions rund 500.000 Pfund [ca. 583.308 Euro] eingenommen haben. Die Zahlen fallen in eine Phase, in der der Brite so stark unter Druck steht wie nie zuvor: Gegen ihn stehen Vorwürfe im Raum, er habe sich Frauen gegenüber unangemessen verhalten. Walliams selbst weist die Anschuldigungen entschieden zurück.

Dennoch haben sich gleich mehrere einstige Weggefährten und Geschäftspartner inzwischen von ihm distanziert – darunter sein langjähriger Verlag HarperCollins sowie verschiedene Wohltätigkeitsorganisationen. Bereits zuvor hatte er seinen prominenten Platz in der Jury der Castingshow "Britain's Got Talent" verloren. Die Einnahmen seiner Produktionsfirma stehen damit in deutlichem Kontrast zu den vielen beendeten Kooperationen.

Schon vor etwa neun Monaten hatte der Verlag HarperCollins öffentlich gemacht, keine neuen Titel mehr in Kooperation mit David herausbringen zu wollen. Die Zusammenarbeit bestand, seit er 2008 mit "The Boy in the Dress" sein Kinderbuchdebüt gefeiert hatte. Mit mehr als 60 Millionen verkauften Exemplaren in 55 Sprachen gehört David zu den erfolgreichsten Kinderbuchautoren Großbritanniens. Werke wie "Gangsta Granny" und "Billionaire Boy" wurden für das Fernsehen verfilmt.

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Getty Images David Walliams, britischer Schauspieler und Kinderbuchautor

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Getty Images David Walliams, Schauspieler

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Getty Images David Walliams bei den BAFTA Awards, Mai 2019