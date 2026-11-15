Matt Lucas erstmals nach Co-Star Walliams' Skandal gesichtet

Matt Lucas (52) hat sich erstmals öffentlich gezeigt, seit die schweren Vorwürfe gegen seinen früheren "Little Britain"-Partner David Walliams (55) bekannt geworden sind. Wie auf Bildern zu sehen ist, die The Sun nun veröffentlichte, war der Komiker bei seinem Gang durch London wegen der Kälte warm eingepackt. Mit Kappe und Sonnenbrille lief Matt durch die Straßen und hielt dabei den Kopf gesenkt. Zu den Anschuldigungen gegen seinen einstigen Co-Star hat er sich bislang nicht geäußert. David soll seit 2003 junge Frauen und Mädchen für sexuelle Zwecke ins Visier genommen haben. Unter den Betroffenen sollen auch zwei damals 15-jährige Mädchen gewesen sein. Die Vorwürfe waren durch eine drei Jahre dauernde gemeinsame Recherche von ITV News und The Guardian ans Licht gekommen. Der 55-Jährige bestreitet sämtliche Anschuldigungen entschieden. Gegenüber The Sun erklärte er: "Ich bin kein Sexualstraftäter... Ich habe nicht gegen das Gesetz verstoßen..."

Die Vorwürfe haben bereits Folgen: Laut The Sun entfernte die BBC mehrere Produktionen mit David aus ihrem Angebot, darunter auch die erfolgreiche Sketchshow "Little Britain". Der Comedian hatte zuvor versucht, gerichtlich gegen ITN und Guardian News and Media vorzugehen. Damit wollte er verhindern, dass die Anschuldigungen unter Nennung seines Namens veröffentlicht werden. Während David die Vorwürfe weiterhin zurückweist, konzentriert sich Matt auf ein neues berufliches Projekt. Gemeinsam mit dem früheren Fußballprofi und talkSPORT-Moderator Jason Cundy startet er den Podcast "Howler". Die Sendung soll zweimal pro Woche erscheinen und große Pannen aus der Fußballwelt beleuchten. Zudem wollen Matt und Jason mit ehemaligen Profis über schwierige Momente ihrer Laufbahn sprechen. "Es war faszinierend, einige der besten ehemaligen Profis des Sports zu treffen und herauszufinden, wie sie ihre größten Herausforderungen bewältigt haben", erzählte Matt gegenüber The Sun über die bisherigen Begegnungen.

Matt und David verbindet eine lange gemeinsame Geschichte. Kennengelernt hatten sie sich bereits 1990 am National Youth Theatre. Über viele Jahre waren sie eng befreundet und wurden mit "Little Britain" zu einem der bekanntesten Comedyduos Großbritanniens. Hinter den Kulissen verlief ihre Zusammenarbeit jedoch nicht immer harmonisch. Während gemeinsamer Tourneen, darunter "Little Britain Live" im Jahr 2005 und eine Australientour zwei Jahre später, soll es wiederholt zu Spannungen und Auseinandersetzungen gekommen sein. Die persönlichen und beruflichen Reibereien führten 2011 schließlich zum Ende ihrer Zusammenarbeit. Danach gingen die beiden mehrere Jahre getrennte Wege und schrieben in ihren Memoiren über das tiefe Zerwürfnis. Erst nach dem Tod ihres gemeinsamen Freundes Dale Winton schlossen sie 2018 Frieden. Noch im September dieses Jahres war über ein mögliches Comeback von "Little Britain" bei einem Streamingdienst gesprochen worden. Angesichts der nun gegen David im Raum stehenden Vorwürfe scheint eine Rückkehr der Sketchshow inzwischen jedoch unwahrscheinlich.

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Getty Images Matt Lucas im Dezember 2016

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Getty Images David Walliams bei den BAFTA Awards, Mai 2019

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