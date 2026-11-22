David Walliams (55) konnte Russell Brand (51) zunächst nicht leiden – später wurden die beiden enge Freunde. Diesen Wandel schildert der Comedian in seinen 2012 veröffentlichten Memoiren "Camp David", die der Sunday Mirror nun erneut aufgegriffen hat. Darin beschreibt David anhand persönlicher Tagebucheinträge auch seine frühen Begegnungen mit Russell. Anfangs empfand er seinen Kollegen als anstrengend: Dieser habe ständig geredet, anderen aber nie zugehört. Während der gemeinsamen Dreharbeiten zur BBC-Komödie "Cruise of the Gods" im Jahr 2002 änderte sich Davids Eindruck jedoch grundlegend. Aus der anfänglichen Abneigung entwickelte sich eine Freundschaft, die David schließlich als "sehr eng" beschrieb. Russell verbüßt inzwischen wegen einer Vergewaltigung und dreier sexueller Übergriffe eine Haftstrafe von zehneinhalb Jahren.

In seinem Buch schreibt David außerdem über Scham und persönliche Krisen. Seit 1997 führt er Tagebuch und hielt darin unter anderem seine Gedanken zu seinem damaligen Sexualverhalten fest. Nach einer einmaligen Begegnung mit einer Flugbegleiterin 1999 seien zahlreiche weitere bedeutungslose Kontakte gefolgt. "Ich dachte, Sex könnte meine Traurigkeit vertreiben. Doch dadurch wurde alles nur schlimmer. Und ich versank immer tiefer in Verzweiflung. Ich war sexsüchtig geworden", schrieb er. Schließlich habe er psychotherapeutische Hilfe gesucht. Seine Aufzeichnungen beschrieb David als Dokument seines Kampfes mit der Scham. Während der Dreharbeiten zu "Cruise of the Gods" habe seine damalige Freundin das gesamte Tagebuch gelesen und sich anschließend telefonisch von ihm getrennt. "Dieses Mädchen hatte bestätigt, was ich immer über mich selbst gedacht hatte: dass ich ein schlechter Mensch war", erinnerte er sich. Die Memoiren enthalten Einträge aus den Jahren 1997, 2002 und 2003 und enden mit "Fortsetzung folgt". Laut Sunday Mirror gibt es keinen Hinweis darauf, dass David danach keine weiteren Aufzeichnungen mehr führte.

Erneut Aufmerksamkeit erhalten die Passagen angesichts schwerer Anschuldigungen gegen David. Nach einer dreijährigen Recherche von ITV News und The Guardian werfen ihm mehrere Frauen sexuelles Fehlverhalten und Machtmissbrauch gegenüber jungen Frauen und minderjährigen Mädchen vor. Eine der mutmaßlich Betroffenen soll zum damaligen Zeitpunkt 15 Jahre alt gewesen sein. Die britische Polizei ermittelt wegen mutmaßlicher länger zurückliegender Sexualdelikte, hat aber keine Einzelheiten zu Anzahl, Art oder möglichen Tatorten genannt. David bestreitet die Anschuldigungen und weist zurück, Gesetze gebrochen oder seine Bekanntheit ausgenutzt zu haben. Gegenüber den Journalisten erklärte er zugleich: "Rückblickend erkenne ich, dass ich mich gegenüber anderen Menschen, mit denen ich lockere sexuelle Beziehungen hatte, zeitweise gedankenlos verhalten habe. Mir ist klar, dass ich ihre Gefühle nicht immer angemessen berücksichtigt habe. Das bedauere ich." Weiter betonte er: "Ich bin kein Sexualstraftäter. Ich habe nicht gegen das Gesetz verstoßen, aber es erschüttert mich, dass einige der Frauen, die ich vor zehn bis 20 Jahren getroffen habe, nun Verletzung oder Wut mir gegenüber zum Ausdruck gebracht haben."

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Collage: Getty Images, IMAGO / Anadolu Agency Collage: David Walliams und Russell Brand

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Getty Images David Walliams und Russell Brand stehen 2006 bei der Benefizgala "Little Britain's Big Night" in London auf der Bühne

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