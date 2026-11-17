David Walliams (55) schwärmte nach eigenen Angaben seit ihrem ersten Treffen im Jahr 2009 für Natalie Imbruglia (51). Das verriet der Comedian 2024 in der australischen Radiosendung "Fitzy & Wippa with Kate Ritchie" des Senders Nova. Die "Torn"-Sängerin habe in ihm jedoch nur einen guten Freund gesehen. Ein Paar seien die beiden nie gewesen. Das frühere Interview wird nun erneut aufgegriffen, nachdem mehrere Frauen Vorwürfe wegen mutmaßlichen sexuellen Fehlverhaltens gegen den Briten erhoben haben.

"Sie hat mich ganz klar in die Freundschaftszone geschickt", erzählte David damals. Wie sehr er sich eine Beziehung mit Natalie ausgemalt hatte, beschrieb er so: "Kennst du das, wenn du total in jemanden verknallt bist und dir ausmalst, wie es wäre, verheiratet zu sein und wie eure Kinder aussehen würden und all so etwas? Und dann landest du einfach komplett in der Freundschaftszone." Die beiden blieben eng befreundet und besuchten über die Jahre gemeinsam zahlreiche Veranstaltungen. "Aber weißt du, es ist schwer, sich nicht Hals über Kopf in sie zu verlieben, weil sie einfach unglaublich ist", schwärmte der "Little Britain"-Star. Über die Abfuhr scherzte er: "Seht mich an. Seien wir ehrlich, sie könnte einen viel Besseren haben."

Im selben Jahr, in dem David Natalie kennenlernte, kam er mit dem niederländischen Model Lara Stone (42) zusammen. Nach vier Monaten machte er ihr einen Antrag. 2010 heirateten sie im Londoner Claridge's Hotel, 2013 kam ihr gemeinsamer Sohn zur Welt. Zwei Jahre später trennte sich das Paar. In der Dokumentation "Power is Silence" werfen mehrere Frauen dem Comedian inzwischen sexuelles Fehlverhalten vor. Einige von ihnen sollen zum Zeitpunkt der mutmaßlichen Vorfälle noch Teenagerinnen gewesen sein. Anfang November scheiterte der frühere "Britain's Got Talent"-Juror vor dem Londoner High Court mit dem Versuch, die Veröffentlichung der Recherche von The Guardian und ITN zu stoppen. Berufung legte er nicht ein. David weist die Vorwürfe zurück. In einer Stellungnahme erklärte er: "Ich bin kein Sexualstraftäter. Ich habe nicht gegen das Gesetz verstoßen, aber es erschüttert mich, dass einige der Frauen, die ich vor zehn bis 20 Jahren getroffen habe, nun Verletzung oder Wut mir gegenüber zum Ausdruck gebracht haben."

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Getty Images David Walliams, Schauspieler

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Getty Images Natalie Imbruglia, Schauspielerin

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