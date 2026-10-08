Haben Taylor Swift und ihr Ex Joe Alwyn etwa noch Kontakt?

Mehrere Monate nach der Hochzeit von Taylor Swift (36) und Travis Kelce (37) wird über einen möglichen Kontaktversuch ihres Ex-Freundes Joe Alwyn (35) spekuliert. Laut Radar Online soll der Schauspieler noch vor der Trauung versucht haben, die Sängerin zu erreichen. Nach ihrer mehr als sechsjährigen Beziehung habe er angeblich offene Fragen klären und endgültig mit der gemeinsamen Vergangenheit abschließen wollen. Eine nicht näher genannte Quelle erklärte dem Portal: "Joe möchte einige ungeklärte Probleme lösen und endlich die Tür zur Vergangenheit schließen. Er möchte einfach besser verstehen, warum es zwischen ihnen nicht funktioniert hat." Taylor soll ein persönliches Treffen vor ihrer Hochzeit abgelehnt haben, behauptet Radar Online weiter.

"Sie hat ihre Gefühle in ihrem Album zum Ausdruck gebracht und sich vieles von der Seele geschrieben, und sie denkt einfach, dass es besser ist, Abstand zu Ex-Partnern zu halten", zitiert das Portal einen Insider. Taylor sei mit Travis glücklich und wolle Joe zwar alles Gute wünschen, ihn aber nicht wiedersehen. Die Daily Mail zeichnet hingegen das Bild eines längst emotional distanzierten Schauspielers. Spätestens Taylors Verlobung habe mögliche Gedanken an eine gemeinsame Zukunft beendet. Während Radar Online also von einem Gesprächswunsch und einer Abfuhr berichtet, bestreitet die Daily Mail bereits den Kontaktversuch selbst.

Taylor und Joe waren von 2016 bis 2023 ein Paar und schafften es trotz ihres gewaltigen Bekanntheitsgrads, die Beziehung weitgehend aus der Öffentlichkeit herauszuhalten. Noch im Jahr der Trennung begann Taylor ihre Partnerschaft mit Travis. Der Schauspieler selbst machte bereits 2025 deutlich, dass er öffentlich nicht mehr über die frühere Partnerschaft sprechen möchte. Auf die Frage, ob er dieses Kapitel einfach hinter sich lassen wolle, antwortete er gegenüber The Guardian: "Das ist etwas, womit sich andere Menschen beschäftigen können. Wir sprechen über etwas, das in meinem Leben inzwischen eine ganze Weile zurückliegt. Das ist also Sache anderer Leute. So empfinde ich das." Zuletzt geriet allerdings auch sein eigenes Liebesleben wieder in den Fokus. Joe wurde eine mögliche Romanze mit der Komikerin Mary Beth Barone nachgesagt. Bestätigt ist dies jedoch nicht.

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Collage: Getty Images, Getty Images Taylor Swift und Joe Alwyn

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Getty Images Joe Alwyn bei den GQ Men of the Year Awards 2025

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Getty Images Taylor Swift und Travis Kelce, Mai 2026