Taylor Swift (36) scheint dem Rechtsstreit mit dem Las-Vegas-Showgirl Maren Wade nun endgültig ein Ende setzen zu wollen. Da die beiden bereits seit Monaten wegen einer mutmaßlichen Markenrechtsverletzung streiten, reichte die Sängerin jetzt einen weiteren Gerichtsantrag ein, um den Konflikt beizulegen. Wie TMZ berichtet, fordert sie darin einen Richter auf, endlich einzugreifen. In dem Schriftsatz reagiert die Musikerin auch ziemlich deutlich auf den jüngsten Vorstoß ihrer Prozessgegnerin: "Da haben wir es wieder", heißt es dort. Und weiter: "Genug ist genug." Maren wirft Taylor vor, sich mit ihrem Album "The Life of a Showgirl" an ihrem Markenkonzept bedient zu haben. Die Sängerin sieht das allerdings ganz anders. Sie weist den Vorwurf entschieden zurück und nennt die Klage laut dem Bericht "haltlos".

Ende März hatte Maren ihre Klage eingereicht. Die Entertainerin hatte zuvor unter dem Titel "Confessions of a Showgirl" sowohl eine Kolumne geschrieben als auch eine eigene Show auf die Bühne gebracht. Taylor hält ihr in dem neuen Schriftsatz nun vor, ihren prominenten Namen bloß als Werbung für deren "kaum bekannte Cabaret-Show" zu nutzen, wie TMZ weiter berichtet. Ehe sich das Gericht jedoch den inhaltlichen Vorwürfen widmen kann, steht zunächst eine grundlegende Formalie im Raum: der zuständige Gerichtsstand. Maren drängt darauf, den Prozess in Kalifornien auszutragen, und verweist dabei auf Taylors regelmäßige dortige Auftritte – wie zuletzt im Oktober bei einer Gala des Academy Museums. Die Sängerin bestreitet jedoch, eine ausreichende rechtliche Verbindung zu dem Bundesstaat zu haben. Einzelne Bühnenauftritte dort seien aus ihrer Sicht kein Grund, sie in Kalifornien zu verklagen.

Auch Taylors Auftritt bei den MTV Video Music Awards Ende September in Los Angeles hat in dem Verfahren schon eine Rolle gespielt. Ihre Anwälte reichten beim Gericht einen Mitschnitt der Darbietung ein – samt beglaubigtem Transkript. Bei der Preisverleihung hatte die Musikerin an die verstorbene Countryikone Dolly Parton (†80) erinnert und sie als das ultimative Showgirl bezeichnet. Einen Bezug zu ihrem eigenen Album "The Life of a Showgirl" stellte sie dabei allerdings nicht her. An diesem Abend hatte Taylor allen Grund zur Freude: Für "The Fate of Ophelia" wurde sie mit dem Preis für das Video des Jahres ausgezeichnet. Ihre Trophäe widmete die Musikerin Dolly. Eine Entscheidung des Gerichts darüber, wo der Fall verhandelt wird, steht derweil noch aus.

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Imago Taylor Swift bei den 60. Country Music Association Awards im Music City Center in Nashville

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Getty Images Dolly Parton in Paris, September 1983

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